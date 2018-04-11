На свадьбу принца Гарри не были приглашены Мэй и Трамп

По словам источников появилась информация о предстоящей свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Дело в том, что на праздник не приглашались премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По заявлению помощника принца, Гарри и Меган сообщили о принятии решения, не приглашать иностранных политиков и деятелей Британии, оно обговорено с Елизаветой ll. Сама Тереза поделилась, что и не думала над тем, чтобы получить приглашение. Стоит добавить, приглашенных общественных деятелей насчитывается уже около двух с половиной тысячи.Бракосочетание произойдет 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.