На свадьбу принца Гарри не были приглашены Мэй и Трамп
На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл не были приглашены премьер министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп.
По словам источников появилась информация о предстоящей свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Дело в том, что на праздник не приглашались премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По заявлению помощника принца, Гарри и Меган сообщили о принятии решения, не приглашать иностранных политиков и деятелей Британии, оно обговорено с Елизаветой ll. Сама Тереза поделилась, что и не думала над тем, чтобы получить приглашение. Стоит добавить, приглашенных общественных деятелей насчитывается уже около двух с половиной тысячи.
Бракосочетание произойдет 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
По словам источников появилась информация о предстоящей свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Дело в том, что на праздник не приглашались премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По заявлению помощника принца, Гарри и Меган сообщили о принятии решения, не приглашать иностранных политиков и деятелей Британии, оно обговорено с Елизаветой ll. Сама Тереза поделилась, что и не думала над тем, чтобы получить приглашение. Стоит добавить, приглашенных общественных деятелей насчитывается уже около двух с половиной тысячи.
Бракосочетание произойдет 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Политика / Общество / Главные новости
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 10:50