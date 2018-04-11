В Сети появились рендеры BlackBerry Athena
Ранее в сети Интернет уже появлялась информация о том, что на рынок может выйти новый смартфон BlackBerry с клавиатурой QWERTY. Теперь появились рендерные изображения устройства, который обладает кодовым названием Athena.
Предполагается, что новинка будет похожа на BlackBerry KEYone. Корпус девайса наделен металлической рамкой, которая придает конфигурации прочности. Спереди под дисплеем красуется клавиатура типа QWERTY, при этом в кнопке пробела встроен датчик сканирования отпечатков пальцев.
Сбоку корпуса установлена кнопка включения и отключения питания, а на задней панели установлена сдвоенная основная камера. Разъем USB Type-C расположился в нижней части смартфона, а порт 3,5 мм остался сверху.
В аппаратной основе BlackBerry Athena должен оказаться процессор Snapdragon 660. Объем оперативной памяти окажется на уровне 6-8 гигабайт, а что касается встроенной памяти, то здесь ожидается 64 Гб свободного пространства.
По предварительным данным новинку могут представить в апреле, но это еще не подтверждено.
Предполагается, что новинка будет похожа на BlackBerry KEYone. Корпус девайса наделен металлической рамкой, которая придает конфигурации прочности. Спереди под дисплеем красуется клавиатура типа QWERTY, при этом в кнопке пробела встроен датчик сканирования отпечатков пальцев.
Сбоку корпуса установлена кнопка включения и отключения питания, а на задней панели установлена сдвоенная основная камера. Разъем USB Type-C расположился в нижней части смартфона, а порт 3,5 мм остался сверху.
В аппаратной основе BlackBerry Athena должен оказаться процессор Snapdragon 660. Объем оперативной памяти окажется на уровне 6-8 гигабайт, а что касается встроенной памяти, то здесь ожидается 64 Гб свободного пространства.
По предварительным данным новинку могут представить в апреле, но это еще не подтверждено.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:30