Анонсирована новая технология безопасности WebAuthn

Отмечается, что в первую очередь поддержку WebAuthn получат браузеры Firefox и Chrome. В течение последующих 60 дней обещается внедрение системы в Edge, а вот по поводу Safari от Apple пока что ничего неизвестно.Суть WebAuthn заключается в использовании телефона, аппаратного ключа или специального устройства Trusted Platform Module. Приложение собирает биометрические данные пользователя, а затем заменяет ими привычные всем пароли. Таким образом, при входе в систему будут проверяться не только данные, но и фактор присутствия человека.Разработчики считают, что исключение фактора наличия символов в системе аутентификации пользователя значительно снижает эффективность фишинговых процедур.