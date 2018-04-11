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Анонсирована новая технология безопасности WebAuthn

В скором времени пользователи смогут воспользоваться современной системой безопасности WebAuthn и поменять пароли на биометрические данные. Сообщается, что в ближайшее время платформа станет доступной для большинства браузеров.

Анонсирована новая технология безопасности WebAuthn


Отмечается, что в первую очередь поддержку WebAuthn получат браузеры Firefox и Chrome. В течение последующих 60 дней обещается внедрение системы в Edge, а вот по поводу Safari от Apple пока что ничего неизвестно.

Суть WebAuthn заключается в использовании телефона, аппаратного ключа или специального устройства Trusted Platform Module. Приложение собирает биометрические данные пользователя, а затем заменяет ими привычные всем пароли. Таким образом, при входе в систему будут проверяться не только данные, но и фактор присутствия человека.

Разработчики считают, что исключение фактора наличия символов в системе аутентификации пользователя значительно снижает эффективность фишинговых процедур.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:20
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