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Telegram передал «ключи» для расшифровки личной информации пользователей

Руководитель компании «Агора», которая на юридических основах представляет интересы руководства сервиса Telegram в России, опубликовал снимок с обращением и «ключами» для расшифровки личной информации пользователей. Заявление было адресовано главе ФСБ Бортникову А.В.

Telegram передал «ключи» для расшифровки личной информации пользователей


Интересно, что представитель «Агоры» Павел Чиков не знает, кем была проделана эта работа, но снимок ему очень понравился. До этого от руководства кросс-платформенного сервиса требовали предоставить ключи, которые бы позволили ФСБ получить доступ к личным данным пользователей, но этого не было сделано. Сначала все обошлось штрафом в 500 тысяч рублей, а затем дело дошло до блокировки.

Telegram передал «ключи» для расшифровки личной информации пользователей


Теперь же ключи все же предоставили, но не те и не руководством Telegram, при этом на лист с заявлением выложили сразу два экземпляра.
На данный момент никто не знает, имеет ли отношение к этой шутке сам Павел Дуров, но то, что она набирает популярность в Telegram, остается фактом.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:30
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