В Пензенской области в школе 6 детей отравились угарным газом

Шесть учеников 9-12 лет школы № 2 поселка Колышлей во время уроков почувствовали недомогание. Прибывшие медики диагностировали у детей отравление предположительно угарным газом. Всех пострадавших доставили в больницу.В школу первыми приехали сотрудники прокуратуры, помогавшие потом госпитализировать пострадавших и эвакуировать остальных учеников.В областном минздраве уточнили, что у госпитализированных детей наблюдались тошнота наряду с головной болью, что может говорить об отравлении. Жизни пострадавших ничего не угрожает.В областном департаменте образования пока никаких комментариев по поводу инцидента не дают. Прокурор района проводит доследственную проверку по факту госпитализации учеников. По предварительной версии, ученики могли отравиться выхлопами от работающей мотопомпы: примерно в это время в школе из подвала откачивали воду.