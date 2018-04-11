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В Пензенской области в школе 6 детей отравились угарным газом

Ученики школы в Пензенской области возрастом от 9 до 12 лет во время учебного процесса отравились угарным газом.
В Пензенской области в школе 6 детей отравились угарным газом


Шесть учеников 9-12 лет школы № 2 поселка Колышлей во время уроков почувствовали недомогание. Прибывшие медики диагностировали у детей отравление предположительно угарным газом. Всех пострадавших доставили в больницу.

В школу первыми приехали сотрудники прокуратуры, помогавшие потом госпитализировать пострадавших и эвакуировать остальных учеников.

В областном минздраве уточнили, что у госпитализированных детей наблюдались тошнота наряду с головной болью, что может говорить об отравлении. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

В областном департаменте образования пока никаких комментариев по поводу инцидента не дают. Прокурор района проводит доследственную проверку по факту госпитализации учеников. По предварительной версии, ученики могли отравиться выхлопами от работающей мотопомпы: примерно в это время в школе из подвала откачивали воду.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:20
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