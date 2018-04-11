Составлен список самых гостеприимных городов России

Также сообщается, что согласно полученным данным по бронированию номеров за год Санкт-Петербург посетило 61 878 человек, а столицу 39 740 человек. Третью строчку заняла Казань с показателем 6 930 туристов.Самый высокий рейтинг гостеприимства получила Суздаль, поскольку 91% туристов поставили самые высокие оценки. За этим городом сразу идет Псков с показателем 88%. Третья строчка занята Калининградом с результатом 87%. Далее идут Краснодар и Новосибирск. Помимо этого в список гостеприимных городов попали Иркутск, Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.Интересно, что в этом году количество желающих посетить Россию выросло на 44%.