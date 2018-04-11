АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 76.85 USD 62.37
Курс валют на 11.04.2018

Составлен список самых гостеприимных городов России

Представители сервиса Airbnb опубликовали рейтинг, в котором были указаны самые популярные и гостеприимные города России. Отмечается, что первое место в списке занял Санкт-Петербург, а на втором месте оказалась столица – Москва.

Составлен список самых гостеприимных городов России


Также сообщается, что согласно полученным данным по бронированию номеров за год Санкт-Петербург посетило 61 878 человек, а столицу 39 740 человек. Третью строчку заняла Казань с показателем 6 930 туристов.

Самый высокий рейтинг гостеприимства получила Суздаль, поскольку 91% туристов поставили самые высокие оценки. За этим городом сразу идет Псков с показателем 88%. Третья строчка занята Калининградом с результатом 87%. Далее идут Краснодар и Новосибирск. Помимо этого в список гостеприимных городов попали Иркутск, Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.

Интересно, что в этом году количество желающих посетить Россию выросло на 44%.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lada вошла в рейтинг ТОП-50 самых популярных авто
Ирина Безрукова посетила передачу «Судьба
Юлия Ковальчук призналась как зовут её дочь
Дочь Веры Брежневой продемонстрировала фигуру в
Telegram передал «ключи» для расшифровки личной
Маша Кохно подтвердила беременность Майи Донцовой
Виктория Дайнеко чувствовала свою
В Пензенской области в школе 6 детей отравились
Составлен список самых гостеприимных городов
Муж Ксении Бородиной посмеялся над «богатой
Знаменитый продюсер Арам Арчер восхищается
Денис Клявер помог девочке из Сети обрести
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов,
Никита Джигурда обнажился и провозгласил себя
Валерия откровенно рассказала о браке с Ярошевским
Дарья Пынзарь с красными волосами удивила фанатов
Хейтеры продолжают смеяться над Курбаном Омаровым
Актёр сериала «Литейный» сядет в тюрьму за
Специалисты доказали связь недостатка сна с
Проблемы Майи Донцовой и Марины Африкантовой не
Бывший сожитель Либерж Кпадону добивается
Ученые изучили препараты для анестезии осьминогов
Виктор Логинов надеется, что следующая свадьба
Зрители «Дом-2» нашли доказательства, что Ольга
Следы никотина и кокаина в египетских мумиях
Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня подружилась
Татьяна Буланова отвергает толпы женихов и
Сати Казанова впервые поделилась с фанатами видео
Дмитрий Дмитренко не нашел общий язык с тещей и
Фанаты уверены, что под кожей у Ольги Бузовой
Просмотреть все новости