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Бывший муж Елены Ксенофонтовой отсудил у неё часть имущества

Несколько месяцев продолжается тяжба в суде Елены Ксенофонтовой с бывшим гражданским мужем. Александр Рыжих намерен отсудить у актрисы единственную квартиру.

Бывший муж Елены Ксенофонтовой отсудил у неё часть имущества


В начале совместной жизни, Елена Ксенофонтова продала свою трёхкомнатную квартиру на Сретенке, чтобы отремонтировать квартиру Рыжих и помочь ему рассчитаться с долгами. Также пара дарила друг другу дорогие подарки.

Проблемы в семье начались когда Ксенофонтова захотела продать квартиру и одно место-стоянку для машины. Выяснение отношений дошло до рукоприкладства, в итоге Рыжих подал на Ксенофонтову в суд, обвинив её в причинении побоев. Также бывший гражданский муж в судебном порядке отменил все дарственные на жену, в том числе расторгнул договор дарения на одно машиноместо, его и постановил суд вернуть в распоряжение Рыжих, а квартира остаётся Ксенофонтовой.

Ранее Александр Рыжих пытался осудить у Ксенофонтовой опеку на их дочерью, но суд оставил Софию с матерью.
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Добавил: Инна Вчера, 23:53
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