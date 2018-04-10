Бывший муж Елены Ксенофонтовой отсудил у неё часть имущества

В начале совместной жизни, Елена Ксенофонтова продала свою трёхкомнатную квартиру на Сретенке, чтобы отремонтировать квартиру Рыжих и помочь ему рассчитаться с долгами. Также пара дарила друг другу дорогие подарки.Проблемы в семье начались когда Ксенофонтова захотела продать квартиру и одно место-стоянку для машины. Выяснение отношений дошло до рукоприкладства, в итоге Рыжих подал на Ксенофонтову в суд, обвинив её в причинении побоев. Также бывший гражданский муж в судебном порядке отменил все дарственные на жену, в том числе расторгнул договор дарения на одно машиноместо, его и постановил суд вернуть в распоряжение Рыжих, а квартира остаётся Ксенофонтовой.Ранее Александр Рыжих пытался осудить у Ксенофонтовой опеку на их дочерью, но суд оставил Софию с матерью.