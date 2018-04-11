Валерия откровенно рассказала о браке с Ярошевским

Недавно Валерия стала участницей передачи «Судьба человека», где она сообщила о не состоявшемся браке с Ярошевским, первое время, которого она назвала «Адом». Информация о браке Валерии с Леонидом Ярошевским всплыла недавно. Самим музыкантом была выпущена книга, где Ярошевский оповестил, что он имеет отношение к поступлению в институт Валерии и о том, что мать певицы считает его «самой лучшей партией для дочери». Во время шоу певица рассказала, как все было на самом деле. Валерия сообщила, что ее мама считала хорошим человеком Ярошевского до выхода его книги, а сама исполнительница свой выбор насчет поступления в учебное заведение сделала самостоятельно.Также певица поделилась тем, что первое время совместной жизни они с бывшим мужем проживали в комнате, позднее в арендованном доме в Московской области и это был «Ад». Главной причиной разрыва отношений стало то, что исполнительница не хотела быть «нянечкой» для взрослого мужчины.