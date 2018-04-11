Ученые изучили препараты для анестезии осьминогов

Американские специалисты задались вопросом обезболивающих препаратов для осьминогов, поскольку осьминоги, каракатицы, не являясь млекопитающими, достаточно умные и чувствительные животные. И ученые провели соответствующее исследование.В результате проведенных опытов выявили некоторые компонентные составляющие, которые лучшим образом подходят для анестезии осьминогов. Такими препаратами оказались спирт в аквариуме и хлорид магния. А лидокаин – отличное средство для местной анестезии. Тем временем, наиболее эффективными обезболивающими свойствами обладает этиловый спирт.Полученные результаты экспериментов дали ученым возможность сформулировать новые рекомендации для работы с лабораторными животными. Теперь дело лишь за тем, чтобы в ходе работы с головоногими моллюсками выработанные рекомендации использовались правильно.