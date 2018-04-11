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Сати Казанова впервые поделилась с фанатами видео со свадьбы в Италии

Экс-солистка "Фабрики" Сати Казанова впервые поделилась со своими фанатами видеороликом со свадьбы а Италии.

Сати Казанова впервые поделилась с фанатами видео со свадьбы в Италии


Свадьба певицы Сати Казановой проходила в двух странах Италии и России по той причине, что избранник девушки итальянского происхождения.
Экс-солистка группы «Фабрика» вышла замуж еще в прошлом году. Стоит заметить, что Казанова долгое время тянула с видео отчетом церемонии в Италии и опубликовала его более чем через полгода. 14 октября 2017 года исполнительница стала супругой итальянского фотографа Стефано Тиоццо. На родине певицы торжество происходило в кавказском стиле в Кабарадино-Балкарии, откуда фотографии появились очень быстро.

После публикации церемонии исполнительница призналась, что во время просмотра ролика у нее до сих пор на глазах появляются слезы. По словам Казановой, церемония была очень трогательной. Сати и Стефано произнесли друг другу клятвы на итальянском языке. Девушка рассказала, что во время их сочинения смешных ситуаций было массу и таким образом клятвы получились веселыми, но в то же время и нежными.

«Великолепное чувство, когда мы прошли через все это, и в памяти осталось множество чудесных моментов!» - сообщила Сати.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 08:45
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