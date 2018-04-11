Сати Казанова впервые поделилась с фанатами видео со свадьбы в Италии

Свадьба певицы Сати Казановой проходила в двух странах Италии и России по той причине, что избранник девушки итальянского происхождения.Экс-солистка группы «Фабрика» вышла замуж еще в прошлом году. Стоит заметить, что Казанова долгое время тянула с видео отчетом церемонии в Италии и опубликовала его более чем через полгода. 14 октября 2017 года исполнительница стала супругой итальянского фотографа Стефано Тиоццо. На родине певицы торжество происходило в кавказском стиле в Кабарадино-Балкарии, откуда фотографии появились очень быстро.После публикации церемонии исполнительница призналась, что во время просмотра ролика у нее до сих пор на глазах появляются слезы. По словам Казановой, церемония была очень трогательной. Сати и Стефано произнесли друг другу клятвы на итальянском языке. Девушка рассказала, что во время их сочинения смешных ситуаций было массу и таким образом клятвы получились веселыми, но в то же время и нежными.«Великолепное чувство, когда мы прошли через все это, и в памяти осталось множество чудесных моментов!» - сообщила Сати.