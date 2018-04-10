В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7 единицы

Сейсмологическая аппаратура зафиксировала эпицентр на глубине 9 км к северу от Рима недалеко от селения Муча в области Марке. После первого самого мощного толчка последовало несколько повторных с магнитудой не превышающей двух единиц.Жертв землетрясение не вызвало, как, в основном, и разрушений. Но в городке Пьеве-Торино некоторые строения, все таки, не выдержали упомянутую магнитуду.Национальная железнодорожная компания Trenitalia решила временно прекратить движение на участке Чивитанова Марке — Мачерата и проверить состояние железнодорожного полотна в районе землетрясения. К вечеру 10 апреля движение поездов уже должно быть восстановлено.