В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7 единицы
В Центральной части Италии около 06.11 по мск времени произошло землетрясение магнитудой 4,7 единицы.
Сейсмологическая аппаратура зафиксировала эпицентр на глубине 9 км к северу от Рима недалеко от селения Муча в области Марке. После первого самого мощного толчка последовало несколько повторных с магнитудой не превышающей двух единиц.
Жертв землетрясение не вызвало, как, в основном, и разрушений. Но в городке Пьеве-Торино некоторые строения, все таки, не выдержали упомянутую магнитуду.
Национальная железнодорожная компания Trenitalia решила временно прекратить движение на участке Чивитанова Марке — Мачерата и проверить состояние железнодорожного полотна в районе землетрясения. К вечеру 10 апреля движение поездов уже должно быть восстановлено.
Сейсмологическая аппаратура зафиксировала эпицентр на глубине 9 км к северу от Рима недалеко от селения Муча в области Марке. После первого самого мощного толчка последовало несколько повторных с магнитудой не превышающей двух единиц.
Жертв землетрясение не вызвало, как, в основном, и разрушений. Но в городке Пьеве-Торино некоторые строения, все таки, не выдержали упомянутую магнитуду.
Национальная железнодорожная компания Trenitalia решила временно прекратить движение на участке Чивитанова Марке — Мачерата и проверить состояние железнодорожного полотна в районе землетрясения. К вечеру 10 апреля движение поездов уже должно быть восстановлено.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 23:42