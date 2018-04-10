АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 76.85 USD 62.37
Курс валют на 11.04.2018

В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7 единицы

В Центральной части Италии около 06.11 по мск времени произошло землетрясение магнитудой 4,7 единицы.

В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7 единицы


Сейсмологическая аппаратура зафиксировала эпицентр на глубине 9 км к северу от Рима недалеко от селения Муча в области Марке. После первого самого мощного толчка последовало несколько повторных с магнитудой не превышающей двух единиц.
Жертв землетрясение не вызвало, как, в основном, и разрушений. Но в городке Пьеве-Торино некоторые строения, все таки, не выдержали упомянутую магнитуду.

Национальная железнодорожная компания Trenitalia решила временно прекратить движение на участке Чивитанова Марке — Мачерата и проверить состояние железнодорожного полотна в районе землетрясения. К вечеру 10 апреля движение поездов уже должно быть восстановлено.
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 23:42
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Электронный пластырь измерит уровень глюкозы без
В Индии избили велотуриста из России
Бывший муж Елены Ксенофонтовой отсудил у неё
АвтоВАЗ разрабатывает самый дешевый хэтчбек Xray
В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7
Астронавтам предложили печатать инструменты из
Эксперт: США готовятся к войне, с молчаливого
В Китае презентовали Ford Focus новой генерации
Mail.Ru Group запускает онлайн-сервис поиска,
Ученые доказали существование инопланетных форм
Uber приобрела сервис аренды электровелосипедов
Оператор Wi-Fi в московском метро допустил утечку
Платина стала ферромагнитной под воздействием
Ученые определили значимость бровей для выживания
Visa и Mastercard могут запустить в РФ переводы
С YouTube хакеры удалили самый популярный в
Datsun on-DO в марте вошел в ТОП-25 самых
Петербург: Нарисован граффити-портрет Милана
Ученые обнаружили новый механизм памяти у бактерий
Фанаты считают, что Анна Семенович увеличила грудь
Ученые обнаружили останки древней крупной рептилии
Хейтеры уверены, что Курбан Омаров пишет вопросы
Рендер новой версии Volkswagen Jetta GTI появился
Семья Пынзарь откроет представительство по
Посольство РФ: большинство туристов приедут на
LaCie представила модуль Rugged RAID Pro с
Ольга Бузова скрывает совместный проект с
Сергей Глушко признался, что совесть не позволяет
В Минкультуры предложили внедрить в школьную
Анастасия Костенко не может привыкнуть к
Просмотреть все новости