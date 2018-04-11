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Шведская академия, присуждающая Нобелевскую премию, признала утечку информации

В одном из Нобелевских комитетов Шведской академии выявлено лицо, причастное к «утечке» секретной информации. Сведения о присуждении Нобелевской премии по литературе заранее «просачивались за стены академии», хотя должны были бы держаться в строгой тайне.

Шведская академия, присуждающая Нобелевскую премию, признала утечку информации


Громкий резонанс получила история с «утечкой секретных данных» о присуждении Нобелевских премий по литературе. Как известно, кандидатов на высокую премию выдвигает один из комитетов Шведской королевской академии. По правилам определения лауреатов, имя победителя должно храниться в строжайшей тайне до объявления решения «расширенной ассамблеи» королевской академии. Однако, как выяснилось, один из мужчин, женатый на женщине-академике, узнавал имя будущего лауреата по литературе задолго до официальной церемонии вручения.

Таким образом, секретная информация «шла в массы» в 1996-м, 2004-м, 2005-м, 2008-м, 2014-м и в 2016-м годах. При этом, слишком разговорчивый швед (как выяснило следствие) также обвиняется и в сексуальных домогательствах. Список жертв любвеобильного «представителя культуры» насчитывает восемнадцать женщин!

Данное расследование и его результат устроили не всех: три постоянных члена академии (писатели Петер Инглунд, Клас Эстерген и Челль Эпсмарк) вышли из состава жюри и королевской академии, не согласившись с итогом проверки. Инцидент вызвал обеспокоенность даже у покровителя академии – шведского короля Карла XVI Густава.
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dzen / Общество
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 08:15
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