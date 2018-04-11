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Эмир Кустурица приедет на фестиваль в Ленинградскую область

Легендарный сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица приедет на фестиваль «Всеволожская весна». Это масштабное музыкально-театральное мероприятие пройдёт в Ленинградской области 14 – 22 апреля 2018 года.

Эмир Кустурица приедет на фестиваль в Ленинградскую область


Актёр, режиссёр и музыкант Эмир Кустурица принял приглашение прибыть на ленинградскую землю в апреле сего года. Обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля привезёт на фестиваль свой оркестр. Как рассказал один из организаторов мероприятия - худрук Театра на Васильевском Владимир Словохотов, 63-летняя знаменитость из Сербии не выставила «особых финансовых условий» за приезд на фестиваль «Всеволожская весна».

Вот уже 12 лет проводится вышеуказанный музыкально-театральный фестиваль, но он всегда считался областным. Появление на ленинградской земле кинематографической и музыкальной «звезды» планетарного калибра, по словам того же руководителя Театра на Васильевском, выводит «Всеволожскую весну» на международный уровень.

Добавим, что в 2018-м театральные постановки фестиваля увидят больше зрителей, чем в минувшие годы (приблизительно, десять тысяч человек), для спектаклей задействуют сцены пяти государственных областных театров, причём, вход на концерты и постановки для зрителей будет бесплатным!
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dzen / Культура
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 08:00
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