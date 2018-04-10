Хейтеры уверены, что Курбан Омаров пишет вопросы сам себе

"Хоть отписывайся, психолог от бога". "Вот всё читаю, читаю и не пойму, в какой момент-то Вы себя психотерапевтом посчитали?" "Классная семья у вас! Молодцы! Дети! Спорт! Любовь! Но с ... ли Вы считаете , что в праве учить людей, как жить? Вы гуру личностных отношений, что ли? Атас!" - жалуются на блогера в комментариях.

Как известно, у супруга Ксении Бородиной очень много критиков. Хотя блогер ведёт множество различных проектов, собирает подписчиков, в конце концов, имеет приличный заработок на рекламе в Сети, которая недурно оплачивается и у менее популярных личностей, на фоне жены он кажется всем несостоявшимся.Сам Омаров так не считает, поэтому решил поделиться с читателями своим жизненным опытом и завёл колонку, где рассматривает письма от фанатов и раздаёт полезные советы.Критики, впрочем, не верят, что кому-то придёт в голову обращаться со своей бедой к такому недипломированному психологу, так что истории подписчиков приписывают перу самого Курбана.Ранее брутальный Курбан Омаров рекламировал чехлы на кресла.