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Хейтеры уверены, что Курбан Омаров пишет вопросы сам себе

Хейтеры уверены, что Курбан Омаров пишет вопросы для рубрики "Zималогия" в Instagram сам себе и сам же на них отвечает, изображая умудрённого жизнью коуча.

Хейтеры уверены, что Курбан Омаров пишет вопросы сам себе

Как известно, у супруга Ксении Бородиной очень много критиков. Хотя блогер ведёт множество различных проектов, собирает подписчиков, в конце концов, имеет приличный заработок на рекламе в Сети, которая недурно оплачивается и у менее популярных личностей, на фоне жены он кажется всем несостоявшимся.

Сам Омаров так не считает, поэтому решил поделиться с читателями своим жизненным опытом и завёл колонку, где рассматривает письма от фанатов и раздаёт полезные советы.

Критики, впрочем, не верят, что кому-то придёт в голову обращаться со своей бедой к такому недипломированному психологу, так что истории подписчиков приписывают перу самого Курбана.

"Хоть отписывайся, психолог от бога". "Вот всё читаю, читаю и не пойму, в какой момент-то Вы себя психотерапевтом посчитали?" "Классная семья у вас! Молодцы! Дети! Спорт! Любовь! Но с ... ли Вы считаете , что в праве учить людей, как жить? Вы гуру личностных отношений, что ли? Атас!" - жалуются на блогера в комментариях.

Ранее брутальный Курбан Омаров рекламировал чехлы на кресла.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:19
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