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Семья Пынзарь откроет представительство по торговле турецкой недвижимостью в Москве

Семья Пынзарь откроет представительство по торговле турецкой недвижимостью в Москве, став лицом компании-застройщика и её риэлторами.

Семья Пынзарь откроет представительство по торговле турецкой недвижимостью в Москве

Дарья продолжает активно информировать своих подписчикам о том, как продвигается их с любимым карьерный рост. Уже поданы документы на ВНЖ в Турции и осталось открыть представительство в России, чтобы иностранные покупатели могли спокойно заключать желаемые сделки.

Пынзарь с детьми поселились в аланском живописном городе, где и происходит масштабная застройка. Компания предлагает коттеджи и апартаменты "под ключ", да и сами супруги не против обзавестись таким уютным домом.

Главная новость, что успех телезвёзд теперь станет ещё масштабней, ведь они занимаются не только поиском клиентов и заключением сделок, но и устраивают партнёрам выгодную рекламную компанию.

Ранее Сегрей и Дарья Пынзарь оформляли вид на жительство в Турции.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:02
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