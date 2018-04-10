Семья Пынзарь откроет представительство по торговле турецкой недвижимостью в Москве
Семья Пынзарь откроет представительство по торговле турецкой недвижимостью в Москве, став лицом компании-застройщика и её риэлторами.
Дарья продолжает активно информировать своих подписчикам о том, как продвигается их с любимым карьерный рост. Уже поданы документы на ВНЖ в Турции и осталось открыть представительство в России, чтобы иностранные покупатели могли спокойно заключать желаемые сделки.
Пынзарь с детьми поселились в аланском живописном городе, где и происходит масштабная застройка. Компания предлагает коттеджи и апартаменты "под ключ", да и сами супруги не против обзавестись таким уютным домом.
Главная новость, что успех телезвёзд теперь станет ещё масштабней, ведь они занимаются не только поиском клиентов и заключением сделок, но и устраивают партнёрам выгодную рекламную компанию.
Ранее Сегрей и Дарья Пынзарь оформляли вид на жительство в Турции.
Дарья продолжает активно информировать своих подписчикам о том, как продвигается их с любимым карьерный рост. Уже поданы документы на ВНЖ в Турции и осталось открыть представительство в России, чтобы иностранные покупатели могли спокойно заключать желаемые сделки.
Пынзарь с детьми поселились в аланском живописном городе, где и происходит масштабная застройка. Компания предлагает коттеджи и апартаменты "под ключ", да и сами супруги не против обзавестись таким уютным домом.
Главная новость, что успех телезвёзд теперь станет ещё масштабней, ведь они занимаются не только поиском клиентов и заключением сделок, но и устраивают партнёрам выгодную рекламную компанию.
Ранее Сегрей и Дарья Пынзарь оформляли вид на жительство в Турции.