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Ольга Бузова скрывает совместный проект с Филиппом Киркоровым

Ольга Бузова скрывает совместный проект с Филиппом Киркоровым, вместе с которым была замечена на вертолётной площадке, где работали также продюсер певицы и Алексей Новатский.

Последний, публикуя фотографию со звёздами, поблагодарил всех за отлично проделанную работу, что наталкивает на определённые мысли.

Ольга Бузова скрывает совместный проект с Филиппом Киркоровым

Возможно, речь идёт о дуэте двух исполнителей, или же Киркоров действительно отправляет Бузову на "Евровидение", о чём в последние дни заговорили разные представители богемы.

Что же до самой Ольги, как в её блоге Instagram, так и в Stories появлялось упоминание об общем проекте с Филиппом, но теледива старается держать интригу как можно дольше.

Напомним, что именно Киркоров поддержал звезду в начале её музыкальной деятельности фразой, что "эта девочка" ещё соберёт полный "Олимпийский", насмешив множество критиков.

Ранее Филипп Киркоров приравнивал Ольгу Бузову к Гурченко и Пугачёвой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:46
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