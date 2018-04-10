Ольга Бузова скрывает совместный проект с Филиппом Киркоровым
Ольга Бузова скрывает совместный проект с Филиппом Киркоровым, вместе с которым была замечена на вертолётной площадке, где работали также продюсер певицы и Алексей Новатский.
Последний, публикуя фотографию со звёздами, поблагодарил всех за отлично проделанную работу, что наталкивает на определённые мысли.
Возможно, речь идёт о дуэте двух исполнителей, или же Киркоров действительно отправляет Бузову на "Евровидение", о чём в последние дни заговорили разные представители богемы.
Что же до самой Ольги, как в её блоге Instagram, так и в Stories появлялось упоминание об общем проекте с Филиппом, но теледива старается держать интригу как можно дольше.
Напомним, что именно Киркоров поддержал звезду в начале её музыкальной деятельности фразой, что "эта девочка" ещё соберёт полный "Олимпийский", насмешив множество критиков.
Ранее Филипп Киркоров приравнивал Ольгу Бузову к Гурченко и Пугачёвой.
Последний, публикуя фотографию со звёздами, поблагодарил всех за отлично проделанную работу, что наталкивает на определённые мысли.
Возможно, речь идёт о дуэте двух исполнителей, или же Киркоров действительно отправляет Бузову на "Евровидение", о чём в последние дни заговорили разные представители богемы.
Что же до самой Ольги, как в её блоге Instagram, так и в Stories появлялось упоминание об общем проекте с Филиппом, но теледива старается держать интригу как можно дольше.
Напомним, что именно Киркоров поддержал звезду в начале её музыкальной деятельности фразой, что "эта девочка" ещё соберёт полный "Олимпийский", насмешив множество критиков.
Ранее Филипп Киркоров приравнивал Ольгу Бузову к Гурченко и Пугачёвой.