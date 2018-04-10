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Анастасия Костенко не может привыкнуть к изменениям организма из-за беременности

Не так давно общественности стало известно, что у известного футболиста Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко в скором времени родится ребенок.

Анастасия Костенко не может привыкнуть к изменениям организма из-за беременности

Возлюбленные сыграли свадьбу в начале этого года, и сейчас они с нетерпением ждут появления малыша. Не так давно Анастасия призналась, что ей доставляют дискомфорт некоторые изменения организма.

По словам девушки, она только сейчас начала понимать, что такое «отечность». Ей даже становится мала обувь, которая больше на один размер. Она стала выпивать очень много воды, и это при том, что обычно она пьет очень мало жидкостей, рассказала Настя.

На протяжении долгого времени пара предпочитала не разглашать интересное положение модели, однако на ее день рождения супружеская пара решила поделиться радостной новостью.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:34
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