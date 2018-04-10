Филипп Киркоров приравнивает Ольгу Бузову к Гурченко и Пугачёвой
Филипп Киркоров приравнивает Ольгу Бузову к Гурченко и Пугачёвой, рассуждая о молодой певице как о сильной женщине, которая не забывает тех, кто мешал ей начать музыкальную карьеру.
Как известно, ведущая "Дома-2" водит дружбу со многими представителями отечественного бомонда, и в их числе Король русской эстрады.
Киркоров напомнил прессе, что в самом начале Ольгу кто только не "клевал", ведь, не имея вокальных данных, она посягнула на доход других исполнителей.
Теперь, когда Бузова самая востребованная певица в России, ей пытаются делать комплименты вчерашние критики, но она прекрасно помнит все обиды. Киркоров же встал грудью, как сам выражается, за свою протеже и теперь видит её даже на сцене "Евровидения".
Напомним, что на гастролях в Литве артист станцевал на сцене с родной бабушкой теледивы, которую позже сам отвёз домой. В ответ на поддержку наставника Ольга в своём Instagram разместила трогательное фото с Филиппом.
Ранее Лена Миро рассказала о пиарщиках, которые "доят" Ольгу Бузову.
Как известно, ведущая "Дома-2" водит дружбу со многими представителями отечественного бомонда, и в их числе Король русской эстрады.
Киркоров напомнил прессе, что в самом начале Ольгу кто только не "клевал", ведь, не имея вокальных данных, она посягнула на доход других исполнителей.
Теперь, когда Бузова самая востребованная певица в России, ей пытаются делать комплименты вчерашние критики, но она прекрасно помнит все обиды. Киркоров же встал грудью, как сам выражается, за свою протеже и теперь видит её даже на сцене "Евровидения".
Напомним, что на гастролях в Литве артист станцевал на сцене с родной бабушкой теледивы, которую позже сам отвёз домой. В ответ на поддержку наставника Ольга в своём Instagram разместила трогательное фото с Филиппом.
Ранее Лена Миро рассказала о пиарщиках, которые "доят" Ольгу Бузову.