Silicon Power представила линейку портативных накопителей Bolt B75
Производитель электроники Silicon Power анонсировал выход твердотельного накопителя Bolt B75, который будет выпущен на рынок в четырех модификациях. Отмечается, что для покупки станут доступны версии с объемом 120, 240, 480 и 960 Гбайт.
Вся платформа покрывается алюминиевым корпусом, в котором имеется разъем USB Type-C. Данный интерфейс одновременно обеспечивает модуль и питанием, и возможностью обмена данными, поэтому дополнительный кабель для поступления электричества не требуется.
Передача информации на Bolt B75 будет происходить на скорости 430 Мбайт/сек, а скорость чтения данных составит 440 Мбайт/сек.
По словам производителей, этот гаджет позволит человеку работать в программной среде операционных систем Windows, macOS, Android и Linux.
На данный момент нет никакой информации касательно ориентировочных цен и даты начала продаж Silicon Power Bolt B75.
Вся платформа покрывается алюминиевым корпусом, в котором имеется разъем USB Type-C. Данный интерфейс одновременно обеспечивает модуль и питанием, и возможностью обмена данными, поэтому дополнительный кабель для поступления электричества не требуется.
Передача информации на Bolt B75 будет происходить на скорости 430 Мбайт/сек, а скорость чтения данных составит 440 Мбайт/сек.
По словам производителей, этот гаджет позволит человеку работать в программной среде операционных систем Windows, macOS, Android и Linux.
На данный момент нет никакой информации касательно ориентировочных цен и даты начала продаж Silicon Power Bolt B75.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45