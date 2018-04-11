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Silicon Power представила линейку портативных накопителей Bolt B75

Производитель электроники Silicon Power анонсировал выход твердотельного накопителя Bolt B75, который будет выпущен на рынок в четырех модификациях. Отмечается, что для покупки станут доступны версии с объемом 120, 240, 480 и 960 Гбайт.

Silicon Power представила линейку портативных накопителей Bolt B75


Вся платформа покрывается алюминиевым корпусом, в котором имеется разъем USB Type-C. Данный интерфейс одновременно обеспечивает модуль и питанием, и возможностью обмена данными, поэтому дополнительный кабель для поступления электричества не требуется.

Передача информации на Bolt B75 будет происходить на скорости 430 Мбайт/сек, а скорость чтения данных составит 440 Мбайт/сек.

По словам производителей, этот гаджет позволит человеку работать в программной среде операционных систем Windows, macOS, Android и Linux.

На данный момент нет никакой информации касательно ориентировочных цен и даты начала продаж Silicon Power Bolt B75.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45
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