Silicon Power представила линейку портативных накопителей Bolt B75

Вся платформа покрывается алюминиевым корпусом, в котором имеется разъем USB Type-C. Данный интерфейс одновременно обеспечивает модуль и питанием, и возможностью обмена данными, поэтому дополнительный кабель для поступления электричества не требуется.Передача информации на Bolt B75 будет происходить на скорости 430 Мбайт/сек, а скорость чтения данных составит 440 Мбайт/сек.По словам производителей, этот гаджет позволит человеку работать в программной среде операционных систем Windows, macOS, Android и Linux.На данный момент нет никакой информации касательно ориентировочных цен и даты начала продаж Silicon Power Bolt B75.