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Петербург: Нарисован граффити-портрет Милана Марича, сыгравшего Довлатова

Петербургские граффити-художники изобразили в Пушкинском саду Милана Марича. Сербский актёр удостоился такой чести за несравненное воплощение на съёмочной площадке образа писателя Сергея Довлатова.

Петербург: Нарисован граффити-портрет Милана Марича, сыгравшего Довлатова


Северная столица, похоже, становится Меккой для граффити-художников. Стены, дома и заборы Санкт-Петербурга украшают портреты Альберта Эйнштейна и Сергея Бодрова, Зины Портновой и Виктора Цоя. А вот теперь, на трансформаторной будке Пушкинского сада красуется изображение советско-американского писателя Сергея Довлатова. Точнее, не Довлатова, а актёра, сыгравшего литератора в картине «Довлатов».

Фильм «Довлатов», снятый российским режиссёром Алексеем Германом-младшим, вышел в прокат 1 марта. Картина вызвала громадный интерес у зрителя, ранее запланированные временные рамки пребывания кинокартины в прокате пришлось существенно расширить. Отныне память о замечательном журналисте и писателе будет жить в граффити-портрете, на котором запечатлён серб Милан Марич. Талантливый театральный актёр из Белграда до сих пор снимался лишь в отечественных фильмах, но после выхода картины «Довлатов» Милан получил лестные характеристики от кинокритиков всего мира.
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Общество
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 21:05
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