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Ученые РФ увеличили емкость щелочных батарей в 1,5 раза

Ученым удалось изменить показатели потенциала щелочных аккумуляторов и батарей, при этом ресурсы энергоносителей превзошли действующие показатели в 1,5 раза. Над решением задачи трудилась группа инженеров МГУ, научная деятельность которых связана с автономными источниками питания, повышением их эффективности.

Применяют литий-ионные элементы в цифровых устройствах разного направления, а так же для промышленных инструментов, космических зондов и медицинских приборов. Автономные аккумуляторы не обдают особо высокой емкостью, естественно, что их использование в приборах разнообразного назначения, в том числе электрокарах, имеет ограничение по времени эксплуатации. Специалисты приняли решение по использованию производных химсоединений с фтором и веществ солей лития, с включением бора. На основании многочисленных экспериментов, исследователями сделан вывод, что у раствора тетрафторбората лития (LiBF4) есть возможность запасать энергию, в присутствии высоких уровней напряжений.
Ученые РФ увеличили емкость щелочных батарей в 1,5 раза


При этом, повышая его концентрацию, электроды батарей способны сохранять прочность и не разрушаться, и абсолютно взрывобезопасны. Специалисты пришли к выводу, что необходимо внедрение возможностей новых аккумуляторов, использующих натрий и калий, и постепенно уходить от использования лития. Подробный отчет по исследованию опубликован российскими учеными на страницах научного журнала Electrochimica Acta.
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Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30
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