Ученые РФ увеличили емкость щелочных батарей в 1,5 раза

Применяют литий-ионные элементы в цифровых устройствах разного направления, а так же для промышленных инструментов, космических зондов и медицинских приборов. Автономные аккумуляторы не обдают особо высокой емкостью, естественно, что их использование в приборах разнообразного назначения, в том числе электрокарах, имеет ограничение по времени эксплуатации. Специалисты приняли решение по использованию производных химсоединений с фтором и веществ солей лития, с включением бора. На основании многочисленных экспериментов, исследователями сделан вывод, что у раствора тетрафторбората лития (LiBF4) есть возможность запасать энергию, в присутствии высоких уровней напряжений.При этом, повышая его концентрацию, электроды батарей способны сохранять прочность и не разрушаться, и абсолютно взрывобезопасны. Специалисты пришли к выводу, что необходимо внедрение возможностей новых аккумуляторов, использующих натрий и калий, и постепенно уходить от использования лития. Подробный отчет по исследованию опубликован российскими учеными на страницах научного журнала Electrochimica Acta.