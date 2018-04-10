LaCie представила модуль Rugged RAID Pro с объемом 4 Тб
Принадлежащий компании Seagate Technology бренд LaCie анонсировал выход портативного накопителя данных Rugged RAID Pro. Устройство работает на основе двух твердотельных модулей, емкость которых достигает 4 Тбайт.
Отмечается, что твердотельные накопители, которые лежат в основе устройства Rugged RAID Pro, могут быть объединены в массив RAID 0 или RAID 1. В качестве интерфейса для обмена информацией и предоставления питания имеется разъем USB Type-C.
По словам производителей портативного гаджета, обмен данными может происходить на скорости 240 Мбайт/сек. В устройстве также есть место для установки карт типа SD.
Еще одной особенностью Rugged RAID Pro стал прочный корпус. Пользователь может ронять его с высоты 1,5 метра, а также не бояться воздействия пыли или воды на свой гаджет.
Чтобы купить такой портативный накопитель, придется заплатить примерно 350 долларов. В большей мере эта новинка подойдет для путешественников и профессионалов, которым нужен доступ к их данным в разных условиях.
Отмечается, что твердотельные накопители, которые лежат в основе устройства Rugged RAID Pro, могут быть объединены в массив RAID 0 или RAID 1. В качестве интерфейса для обмена информацией и предоставления питания имеется разъем USB Type-C.
По словам производителей портативного гаджета, обмен данными может происходить на скорости 240 Мбайт/сек. В устройстве также есть место для установки карт типа SD.
Еще одной особенностью Rugged RAID Pro стал прочный корпус. Пользователь может ронять его с высоты 1,5 метра, а также не бояться воздействия пыли или воды на свой гаджет.
Чтобы купить такой портативный накопитель, придется заплатить примерно 350 долларов. В большей мере эта новинка подойдет для путешественников и профессионалов, которым нужен доступ к их данным в разных условиях.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:53