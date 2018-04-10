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Сердце Татьяны Булановой открыто для новых отношений

Татьяна Буланова готова к новым отношениям, но замуж певица выходить пока не намерена.

После развода с футболистом Владиславом Радимовым Татьяна Буланова не спешит устраивать свою личную жизнь, но сердце певицы открыто для новых отношений. В интервью изданию "Собеседник", певица призналась, что вновь регистрировать отношения с мужчиной станет в исключительном случае. Печать в паспорте чем-то необходимым она не считает. А вот брачный контракт Буланова считает вполне допустимым в отношениях мужчины и женщины. Именно в браке с Радимовым у певицы был заключён брачный контракт.

Сердце Татьяны Булановой открыто для новых отношений


Сейчас Татьяна Буланова находится в ожидании внуков. Её старшему сыну от первого брака Александру уже 25 лет. У него есть любимая девушка, с которой у парня серьёзные отношения. Поэтому, на вопрос о рождении ещё одного ребёнка, Буланова ответила, что подождёт внуков.

Младший сын Никита от брака с Радимовым общается с отцом. Татьяна Буланова говорит, что в этом плане у них всё благополучно.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Сегодня, 19:23
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