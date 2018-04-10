Лена Миро рассказала о пиарщиках, которые "доят" Ольгу Бузову
Лена Миро рассказала о пиарщиках, которые "доят" Ольгу Бузову, заставляя последнюю хвататься за любую возможность и давать концерты в самых непопулярных городах
По-мнению скандальной блогерши, богатство ведущей "Дома-2" сильно преувеличено. Так, та же Дженифер Лопес никогда бы не посетила русскую глубинку, ведь имеет возможность туда не ездить, а вот Бузовой приходится отрабатывать счета, которые выставляют ей продюсеры и пиар-менеджеры.
Миро считает, именно они катаются на люксовых авто и едят хлеб с чёрной икрой, а не Ольга. Отметим, что сама теледива выражает к своим многомиллионным фанатам такую любовь, какую редко встретишь на эстраде.
Так, в "задрипанных ДК", по выражению Елены, певица даёт не менее зрелищные шоу, чем на больших сценах Москвы или Санкт-Петербурга. Именно поэтому публика так лояльна к Бузовой.
Миро же в это не верит и продолжает называть знаменитость глупой, а её начальство - корыстным и расчётливым.
Ранее девушки из группы "СЕРЕБРО" были уверены, что Ольга Бузова способна победить на "Евровидении" и закрыть его.
По-мнению скандальной блогерши, богатство ведущей "Дома-2" сильно преувеличено. Так, та же Дженифер Лопес никогда бы не посетила русскую глубинку, ведь имеет возможность туда не ездить, а вот Бузовой приходится отрабатывать счета, которые выставляют ей продюсеры и пиар-менеджеры.
Миро считает, именно они катаются на люксовых авто и едят хлеб с чёрной икрой, а не Ольга. Отметим, что сама теледива выражает к своим многомиллионным фанатам такую любовь, какую редко встретишь на эстраде.
Так, в "задрипанных ДК", по выражению Елены, певица даёт не менее зрелищные шоу, чем на больших сценах Москвы или Санкт-Петербурга. Именно поэтому публика так лояльна к Бузовой.
Миро же в это не верит и продолжает называть знаменитость глупой, а её начальство - корыстным и расчётливым.
Ранее девушки из группы "СЕРЕБРО" были уверены, что Ольга Бузова способна победить на "Евровидении" и закрыть его.