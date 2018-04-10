В Минкультуры предложили внедрить в школьную программу походы в театр

Журавский считает, что благодаря такой программе ученики смогут ознакомиться с классикой отечественной литературы. Специально для этого будет выделено 700 миллионов рублей. Отмечается, что отсутствие театров в маленьких населенных пунктах не станет проблемой, поскольку в Минкультуры хотят учредить программу «Театральная Россия», в рамках которой дети будут иметь возможность ознакомиться со спектаклями даже не посещая театра.По мнению Журавского, не менее важным аспектом этой инициативы является обсуждение спектакля, чтобы объяснить школьникам основным моменты произведения. Это может подстегнуть их к чтению российской классической литературы.