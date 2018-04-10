АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 71.88 USD 58.57
Курс валют на 10.04.2018

В Минкультуры предложили внедрить в школьную программу походы в театр

Заместитель главы Министерства культуры РФ Александр Журавский сказал, что российские школьники должны не менее трех раз в год посещать театральные спектакли. По мнению специалистов, это позволит вернуть учащимся интерес к чтению, а также показать отечественную классику.

В Минкультуры предложили внедрить в школьную программу походы в театр


Журавский считает, что благодаря такой программе ученики смогут ознакомиться с классикой отечественной литературы. Специально для этого будет выделено 700 миллионов рублей. Отмечается, что отсутствие театров в маленьких населенных пунктах не станет проблемой, поскольку в Минкультуры хотят учредить программу «Театральная Россия», в рамках которой дети будут иметь возможность ознакомиться со спектаклями даже не посещая театра.

По мнению Журавского, не менее важным аспектом этой инициативы является обсуждение спектакля, чтобы объяснить школьникам основным моменты произведения. Это может подстегнуть их к чтению российской классической литературы.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:37
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова скрывает совместный проект с
Сергей Глушко признался, что совесть не позволяет
В Минкультуры предложили внедрить в школьную
Анастасия Костенко не может привыкнуть к
Тридцать компаний отказались от участия в
Филипп Киркоров приравнивает Ольгу Бузову к
Сердце Татьяны Булановой открыто для новых
Украинская порноактриса обвинила в жестокости
В России в июне стартуют продажи кроссовера Volvo
Лена Миро рассказала о пиарщиках, которые "доят"
Меладзе: Новой солисткой группы «ВИАГра» стала
Айза Анохина поборола страх ради впечатляющей
В Радужном одноклассник ранил другого ножом
Продажи авто с пробегом в России в марте выросли
Семью из Нижнекамска преследует
Zotye выводит на рынок роскошный кроссовер Traum
На новых изображениях появился смартфон Moto G6 с
В Красноармейске нашли мертвой пропавшую
Дочь Натальи Водяновой на будущее выбрала
Приверженность вирусов определенному типу сахару
Брутальный Курбан Омаров рекламирует чехлы на
Смартфон ZTE Iceberg с уникальным дизайном имеет
В Нарьян-Маре трое молодых людей впали в кому
Сегрей и Дарья Пынзарь оформляют вид на
Uber заключил «велосипедную» сделку с Jump Bikes
Серьезно больная Рапунцель сбежала из
Торговые сети РФ предрекают острую нехватку
Шестилетняя дочь Стаса Михайлова стала фигуристкой
Рейчел МакАдамс впервые стала мамой в 39 лет
Женственная Елена Воробей показала себя в
Просмотреть все новости