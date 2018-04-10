Украинская порноактриса обвинила в жестокости режиссера и актёра студии Brazzers

Алла Мончак родилась на украинской земле, она появилась на свет в Мариуполе. В семилетнем возрасте Аллу перевезли в Канаду, где через время девушка возьмёт себе звучный псевдоним – Никки Бенц. Пышногрудая красотка ещё в школьном возрасте начинает подрабатывать моделью, а затем, достигнув совершеннолетия, выбирает стезю порноактрисы. Талант украинской красавицы оценен по достоинству: в фильмографии Никки – почти триста порнокартин, десять лет назад украинку выдвигали на премию AVN, а сама Бенц претендовала даже на кресло мэра теперь родного для неё города Торонто!Но на съёмках последнего фильма могла оборваться не только кинокарьера, но и жизнь Никки-Аллы. В исковом заявлении порноактриса указала, что режиссёр Brazzers Тони Т. и партнёр по картине Рамон избивали её, топили, а затем, шантажируя невыплатой гонорара, заставили сделать заявление на камеру, что Никки продолжит сотрудничество с Тони. Теперь актриса требует моральную компенсацию в размере 5 миллионов долларов с каждого из ответчиков.Известно, что студия Brazzers попыталась «откреститься» от инцидента, хотя представитель Brazzers обронил фразу о «возможных нарушениях на съемочной площадке». Также студия сообщила о разрыве контракта с режиссёром Тони Т. и о том, что руководство Brazzers отказалось купить скандальный фильм.