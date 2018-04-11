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Самая эпичная битва в «Игре престолов» снималась 55 дней

Представители фанатского сайта Watchers on the Wall сообщили о том, что создатели проекта отсняли самую эпичную битву за всю историю проекта. Известно, что для этого понадобилось очень много времени – 55 дней.

Самая эпичная битва в «Игре престолов» снималась 55 дней


Сообщается, что информация о такой масштабной битве была опубликована на странице режиссера Джонатана Кинлана, чей профиль является закрытым для посторонних пользователей. Известно, что после окончания съемок все участники эпизода получили открытки с поздравлениями. Таким образом, авторы идеи хотели поблагодарить актеров и специалистов за то, что они выдержали суровые условия ирландской деревни.

Стоит отметить, что Кинлан указал на масштабность битвы, поскольку поступила информация об участии сразу нескольких локаций. Также интересно, что эта сцена оказалась более долгой, чем «Битва бастардов».
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:15
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