Самая эпичная битва в «Игре престолов» снималась 55 дней

Сообщается, что информация о такой масштабной битве была опубликована на странице режиссера Джонатана Кинлана, чей профиль является закрытым для посторонних пользователей. Известно, что после окончания съемок все участники эпизода получили открытки с поздравлениями. Таким образом, авторы идеи хотели поблагодарить актеров и специалистов за то, что они выдержали суровые условия ирландской деревни.Стоит отметить, что Кинлан указал на масштабность битвы, поскольку поступила информация об участии сразу нескольких локаций. Также интересно, что эта сцена оказалась более долгой, чем «Битва бастардов».