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Создатели сериала «Мир Дикого Запада» опубликовали «сюжет второго сезона»

На сайте видеохостинга YouTube было опубликовано видео, которое должно было рассказать пользователям о сюжете второго сезона сериала «Мир Дикого Запада». Тем не менее, видеозапись оказалась совсем не тем, чем его представили создатели сериала.

Создатели сериала «Мир Дикого Запада» опубликовали «сюжет второго сезона»


Таким образом, оказалось, что первые две минуты на видеозаписи действительно демонстрируется продолжение сюжета, но после этого на экране появляется актриса Эван Рэйчел Вуд, которая исполняет песню Never Gonna Give You Up. Позже людям начинают показывать собаку, которая играет на пианино.

В свою очередь пользователи Интернет оценили шутку авторов проекта «Мир Дикого Запада» и окрестили это действие хорошим троллингом.

Стоит отметить, что вчера Джонатан Нолан дал обещание, что если видеозапись наберет более тысячи лайков, то он раскроет все подробности второго сезона на видео.

Вторая часть истории выйдет на экраны уже с 22 апреля.
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:00
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