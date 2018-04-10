Меладзе: Новой солисткой группы «ВИАГра» стала Ольга Меганская из Ярославля
26-летняя студентка Ленинградского института культуры и искусств Ольга Меганская сменит ушедшую в декрет солистку группы «ВИАГра» Романову. Об этом в своём аккаунте сообщил продюсер знаменитого коллектива Константин Меладзе.
Наталья Могиленец, более известная меломанам как Миша Романова, прекращает выступления в связи с уходом в декрет. Но свято место пусто не бывает: бессменный продюсер «ВИАГры» Константин Меладзе выложил на своей страничке сообщение, из которого следует, что замена Романовой уже найдена.
Новой участницей прославленной женской группы станет 26-летняя вокалистка из Ярославля. Зовут её Ольга Меганская, сейчас девушка учится и проживает в Санкт-Петербурге. Ольга выросла в Ярославле, где получила среднее и музыкальное образование (местная музшкола). В школьные годы Оля пробует выступать на сцене, принимает участие в детских конкурсах, даже выигрывает Гран-при. После окончания школы Меганская едет в Питер: поступать в Государственный институт культуры на факультет «Музыкальное искусство эстрады».
О Меганской также известно, что её мама – врач, а настоящая фамилия красотки - Магдычанская. Девушка пристально следит за фигурой, изнуряя себя тренировками. Ольга ради сцены отказалась от кофе и сладостей, хотя, по её признанию, обожает десерты.
Наталья Могиленец, более известная меломанам как Миша Романова, прекращает выступления в связи с уходом в декрет. Но свято место пусто не бывает: бессменный продюсер «ВИАГры» Константин Меладзе выложил на своей страничке сообщение, из которого следует, что замена Романовой уже найдена.
Новой участницей прославленной женской группы станет 26-летняя вокалистка из Ярославля. Зовут её Ольга Меганская, сейчас девушка учится и проживает в Санкт-Петербурге. Ольга выросла в Ярославле, где получила среднее и музыкальное образование (местная музшкола). В школьные годы Оля пробует выступать на сцене, принимает участие в детских конкурсах, даже выигрывает Гран-при. После окончания школы Меганская едет в Питер: поступать в Государственный институт культуры на факультет «Музыкальное искусство эстрады».
О Меганской также известно, что её мама – врач, а настоящая фамилия красотки - Магдычанская. Девушка пристально следит за фигурой, изнуряя себя тренировками. Ольга ради сцены отказалась от кофе и сладостей, хотя, по её признанию, обожает десерты.