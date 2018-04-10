АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 71.88 USD 58.57
Курс валют на 10.04.2018

Брутальный Курбан Омаров рекламирует чехлы на кресла

Супруг прославленной телеведущей эпатажно-известной телестройки «Дом-2» Ксении Бородиной – Курбан Омаров опубликовал в личном микроблоге очередную рекламу.

Ни для кого не является секретом, что многочисленные знаменитости очень хорошо зарабатывают на рекламе, которую они размещают у себя на страничке в социальных сетях. Зачастую стоимость таких публикаций зависит от количества подписчиков и лайков.

Брутальный Курбан Омаров рекламирует чехлы на кресла

Несколько часов назад Курбан решил тоже неплохо подзаработать на своем блоге. Муж Бородиной обнародовал снимок, на котором бизнесмен запечатлен за рулем собственного автомобиля. Под фотографией Омаров прорекламировал компанию, в которой он приобретает подобные автонакидки.

«Приобрёл еще одни автонакидки от CANTRA. Ребята молодцы! Накидки выглядят солидно, меняю цвет уже в третий раз. Материал действительно высшего качества, так что если хотите достойную защиту сидений и комфорт - смело обращайтесь ним!», - написал под фото муж Бородиной.

Нужно сказать, что не все оценили рекламу Курбана, а некоторые даже заявили, что супруг Ксении накинул на кресла не накидки, а какие-то жуткие тряпки.

Брутальный Курбан Омаров рекламирует чехлы на кресла

«Тряпки настелил-жуть!», «Зачем накидки на кожу? Рекламы ради», «Уже рвать тянет, от их рекламы. Кошмар..», «Господи, куда незнают и сунуть свою рекламу..», «Покупать машину с красивым светлым салоном и потом закрывать всю красоту накидками, как-то глупо не правда ли ? Вы всё равно поменяете её через года 2-3 так наслаждайтесь....», «Такая колхозня эти накидки», «Алиэкспресс чистой воды!», - пишут недоброжелатели.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:51
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Zotye выводит на рынок роскошный кроссовер Traum
На новых изображениях появился смартфон Moto G6 с
В Красноармейске нашли мертвой пропавшую
Дочь Натальи Водяновой на будущее выбрала
Приверженность вирусов определенному типу сахару
Брутальный Курбан Омаров рекламирует чехлы на
Смартфон ZTE Iceberg с уникальным дизайном имеет
В Нарьян-Маре трое молодых людей впали в кому
Сегрей и Дарья Пынзарь оформляют вид на
Uber заключил «велосипедную» сделку с Jump Bikes
Серьезно больная Рапунцель сбежала из
Торговые сети РФ предрекают острую нехватку
Шестилетняя дочь Стаса Михайлова стала фигуристкой
Рейчел МакАдамс впервые стала мамой в 39 лет
Женственная Елена Воробей показала себя в
Экс-участницу «Дом-2» Елизавету Триандафилиди
На Кузбассе четыре ребенка попали в реанимацию
Редкое купе Lexus LFA в трековой версии продадут
Ольга Жарикова обещает зрителям «Дом-2» нежную
За сердце Романа Гриценко пришли бороться сразу 5
Bentley, конфискованный у Хорошавина, продали
Нумеролог советует Беременной Анне Хилькевич
Следствие начало проверку по факту обрушения в
Девушки из группы «СЕРЕБРО» уверены, что Ольга
Экспертами названы методы обнаружения слежки
Chery представила обновленный бюджетный кроссовер
Рустам Солнцев заявил, что Ольге Рапунцель за
Экс-участница «Дом-2» Лиза Триандафилиди снова
В США острый перец чуть не убил 34-летнего
Новости и слухи «Дом-2»: супруги Рапунцели
Просмотреть все новости