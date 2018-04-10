Брутальный Курбан Омаров рекламирует чехлы на кресла

«Приобрёл еще одни автонакидки от CANTRA. Ребята молодцы! Накидки выглядят солидно, меняю цвет уже в третий раз. Материал действительно высшего качества, так что если хотите достойную защиту сидений и комфорт - смело обращайтесь ним!», - написал под фото муж Бородиной.

«Тряпки настелил-жуть!», «Зачем накидки на кожу? Рекламы ради», «Уже рвать тянет, от их рекламы. Кошмар..», «Господи, куда незнают и сунуть свою рекламу..», «Покупать машину с красивым светлым салоном и потом закрывать всю красоту накидками, как-то глупо не правда ли ? Вы всё равно поменяете её через года 2-3 так наслаждайтесь....», «Такая колхозня эти накидки», «Алиэкспресс чистой воды!», - пишут недоброжелатели.

Ни для кого не является секретом, что многочисленные знаменитости очень хорошо зарабатывают на рекламе, которую они размещают у себя на страничке в социальных сетях. Зачастую стоимость таких публикаций зависит от количества подписчиков и лайков.Несколько часов назад Курбан решил тоже неплохо подзаработать на своем блоге. Муж Бородиной обнародовал снимок, на котором бизнесмен запечатлен за рулем собственного автомобиля. Под фотографией Омаров прорекламировал компанию, в которой он приобретает подобные автонакидки.Нужно сказать, что не все оценили рекламу Курбана, а некоторые даже заявили, что супруг Ксении накинул на кресла не накидки, а какие-то жуткие тряпки.