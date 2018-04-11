Xiaomi и Google ведут разработку смартфонов Nexus

Источник 9to5Mac отмечает, что Google занимается разработкой программной основы, а также выбором подходящих комплектующих деталей. Специалисты Xiaomi работают над аппаратным обеспечением мобильного устройства. По предоставленным данным можно узнать, что смартфон окажется в сегменте со средними ценами.Эксперты считают, что новый смартфон Nexus будет доступным и вполне современным, который сразу же получит операционную систему Android 8.1 Oreo. Также учитывается тот факт, что американская корпорация отлично разбирается в программном обеспечении, а китайский производитель способен за невысокую стоимость оснастить продукт качественными комплектующими деталями.