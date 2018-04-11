Xiaomi и Google ведут разработку смартфонов Nexus
В Сети появилась информация о том, что компании Xiaomi и Google начали совместную разработку смартфонов Nexus. Вполне возможно, что это связано с желанием американской корпорации выпустить более доступные устройства, чтобы занять больше рынка.
Источник 9to5Mac отмечает, что Google занимается разработкой программной основы, а также выбором подходящих комплектующих деталей. Специалисты Xiaomi работают над аппаратным обеспечением мобильного устройства. По предоставленным данным можно узнать, что смартфон окажется в сегменте со средними ценами.
Эксперты считают, что новый смартфон Nexus будет доступным и вполне современным, который сразу же получит операционную систему Android 8.1 Oreo. Также учитывается тот факт, что американская корпорация отлично разбирается в программном обеспечении, а китайский производитель способен за невысокую стоимость оснастить продукт качественными комплектующими деталями.
Источник 9to5Mac отмечает, что Google занимается разработкой программной основы, а также выбором подходящих комплектующих деталей. Специалисты Xiaomi работают над аппаратным обеспечением мобильного устройства. По предоставленным данным можно узнать, что смартфон окажется в сегменте со средними ценами.
Эксперты считают, что новый смартфон Nexus будет доступным и вполне современным, который сразу же получит операционную систему Android 8.1 Oreo. Также учитывается тот факт, что американская корпорация отлично разбирается в программном обеспечении, а китайский производитель способен за невысокую стоимость оснастить продукт качественными комплектующими деталями.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00