Семью из Нижнекамска преследует полтергейст-пироманьяк

На первый взгляд это обычная российская семья, однако супруги уверяют, что за ними следует злой рок. Ильфат и Алсина Мусины снимают квартиру, по счету четвертую. Виной всему самовозгорания, которые происходят в съемных квартирах. Однажды пожар был таким сильным, что у них сгорели все вещи. После этого татарстанцы сделали ремонт в комнате, но спокойная жизнь длилась недолго – очередное возгорание их заставило искать новое жилье. Мусины переехали из общежития в арендованную квартиру, но, как и прежде, там их ожидала опасность. Больше всего молодые родители переживали за маленького сына.Соседи прозвали соотечественников «вечными погорельцами», которые ко всему прочему таким же образом потеряли и машину. Не будучи заведенным, автомобиль просто вспыхнул, сгорев за считанные минуты. В четвертой по счету съемной квартире полтергейст-пироманьяк по-прежнему преследует молодую семью. Возгорания на новом месте происходят с определенной периодичностью, причем неисправность сосредотачивается в основном в проводке, хотя она проверялась электриками, которые неполадок не обнаружили. Супруги спят по очереди, чтобы всегда быть начеку.Некоторые экстрасенсы уверены, что люди зачастую в происходящем виноваты сами. Возможно, в их семье скандалы или что-то вроде того.Можно предположить, что здесь и замешаны потусторонние силы, а может все гораздо проще – плохая проводка, которая не справляется с функциональной обязанностью, дешевые розетки или же просто совпадение.