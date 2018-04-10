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Семью из Нижнекамска преследует полтергейст-пироманьяк

Некоторое время назад к представителям прессы обратилась за помощью семья из Нижнекамска. Супруги Ильфат и Алсина Мусины с грудным ребенком часто переезжают с места на место, потому что, по их словам, их преследует полтергейст-пироманьяк. Где бы он ни жили, уверяет молодая семья, случаются возгорания, хотя они строго соблюдают все правила пожарной безопасности.

Семью из Нижнекамска преследует полтергейст-пироманьяк


На первый взгляд это обычная российская семья, однако супруги уверяют, что за ними следует злой рок. Ильфат и Алсина Мусины снимают квартиру, по счету четвертую. Виной всему самовозгорания, которые происходят в съемных квартирах. Однажды пожар был таким сильным, что у них сгорели все вещи. После этого татарстанцы сделали ремонт в комнате, но спокойная жизнь длилась недолго – очередное возгорание их заставило искать новое жилье. Мусины переехали из общежития в арендованную квартиру, но, как и прежде, там их ожидала опасность. Больше всего молодые родители переживали за маленького сына.

Соседи прозвали соотечественников «вечными погорельцами», которые ко всему прочему таким же образом потеряли и машину. Не будучи заведенным, автомобиль просто вспыхнул, сгорев за считанные минуты. В четвертой по счету съемной квартире полтергейст-пироманьяк по-прежнему преследует молодую семью. Возгорания на новом месте происходят с определенной периодичностью, причем неисправность сосредотачивается в основном в проводке, хотя она проверялась электриками, которые неполадок не обнаружили. Супруги спят по очереди, чтобы всегда быть начеку.



Некоторые экстрасенсы уверены, что люди зачастую в происходящем виноваты сами. Возможно, в их семье скандалы или что-то вроде того.
Можно предположить, что здесь и замешаны потусторонние силы, а может все гораздо проще – плохая проводка, которая не справляется с функциональной обязанностью, дешевые розетки или же просто совпадение.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:37
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