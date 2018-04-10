Семью из Нижнекамска преследует полтергейст-пироманьяк
Некоторое время назад к представителям прессы обратилась за помощью семья из Нижнекамска. Супруги Ильфат и Алсина Мусины с грудным ребенком часто переезжают с места на место, потому что, по их словам, их преследует полтергейст-пироманьяк. Где бы он ни жили, уверяет молодая семья, случаются возгорания, хотя они строго соблюдают все правила пожарной безопасности.
На первый взгляд это обычная российская семья, однако супруги уверяют, что за ними следует злой рок. Ильфат и Алсина Мусины снимают квартиру, по счету четвертую. Виной всему самовозгорания, которые происходят в съемных квартирах. Однажды пожар был таким сильным, что у них сгорели все вещи. После этого татарстанцы сделали ремонт в комнате, но спокойная жизнь длилась недолго – очередное возгорание их заставило искать новое жилье. Мусины переехали из общежития в арендованную квартиру, но, как и прежде, там их ожидала опасность. Больше всего молодые родители переживали за маленького сына.
Соседи прозвали соотечественников «вечными погорельцами», которые ко всему прочему таким же образом потеряли и машину. Не будучи заведенным, автомобиль просто вспыхнул, сгорев за считанные минуты. В четвертой по счету съемной квартире полтергейст-пироманьяк по-прежнему преследует молодую семью. Возгорания на новом месте происходят с определенной периодичностью, причем неисправность сосредотачивается в основном в проводке, хотя она проверялась электриками, которые неполадок не обнаружили. Супруги спят по очереди, чтобы всегда быть начеку.
Некоторые экстрасенсы уверены, что люди зачастую в происходящем виноваты сами. Возможно, в их семье скандалы или что-то вроде того.
Можно предположить, что здесь и замешаны потусторонние силы, а может все гораздо проще – плохая проводка, которая не справляется с функциональной обязанностью, дешевые розетки или же просто совпадение.
На первый взгляд это обычная российская семья, однако супруги уверяют, что за ними следует злой рок. Ильфат и Алсина Мусины снимают квартиру, по счету четвертую. Виной всему самовозгорания, которые происходят в съемных квартирах. Однажды пожар был таким сильным, что у них сгорели все вещи. После этого татарстанцы сделали ремонт в комнате, но спокойная жизнь длилась недолго – очередное возгорание их заставило искать новое жилье. Мусины переехали из общежития в арендованную квартиру, но, как и прежде, там их ожидала опасность. Больше всего молодые родители переживали за маленького сына.
Соседи прозвали соотечественников «вечными погорельцами», которые ко всему прочему таким же образом потеряли и машину. Не будучи заведенным, автомобиль просто вспыхнул, сгорев за считанные минуты. В четвертой по счету съемной квартире полтергейст-пироманьяк по-прежнему преследует молодую семью. Возгорания на новом месте происходят с определенной периодичностью, причем неисправность сосредотачивается в основном в проводке, хотя она проверялась электриками, которые неполадок не обнаружили. Супруги спят по очереди, чтобы всегда быть начеку.
Некоторые экстрасенсы уверены, что люди зачастую в происходящем виноваты сами. Возможно, в их семье скандалы или что-то вроде того.
Можно предположить, что здесь и замешаны потусторонние силы, а может все гораздо проще – плохая проводка, которая не справляется с функциональной обязанностью, дешевые розетки или же просто совпадение.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:37