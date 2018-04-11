Ikea запустила в продажу свою первую Bluetooth-колонку Eneby

Разница двух модификаций заключается только в размерах и дизайне. Набор батарей дает преимущество автономности, поскольку так колонка без электрической сети сможет работать до 10 часов. В оформлении присутствует либо пластик, либо ткань из полиэстера.Чтобы получать звук от колонки, можно воспользоваться динамиками, которые отключаются в фоновом режиме, или же разъемом для AUX-кабеля. Через модуль беспроводной связи Bluetooth получится подключить около восьми разных устройств.Колонка Eneby способна украсить какую-то мебель, но еще ее можно вешать на стену. Меньшая модификация является портативной и после покупки нужно будет прикрепить к ней ручку.Продажа устройства пока что ведется только в магазинах США и Великобритании, а сама компания Ikea еще не предлагает девайс на своем официальном сайте.