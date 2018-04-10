Сегрей и Дарья Пынзарь оформляют вид на жительство в Турции
Сегрей и Дарья Пынзарь оформляют вид на жительство в турецкой Алании, где приобретут собственное жильё, когда соберут достаточно средств на новой работе в строительной компании.
Как известно, за периметром "Дома-2" одними из наиболее успешных участников стали "долгожители" проекта. Пынзарь прекрасно устроились в Москве, владея салонами красоты и бутиками, а из Даши получилась отличная управляющая.
Однако супруги открывают всё новые и новые горизонты для роста, осваивая должность риэлторов. Приехав в Аланию несколькими неделями ранее, Дарья с Сергеем встретились с застройщиком, который заключил с ними партнёрство.
Теперь в блогах звёзд появляется всё больше красивых курортных фотографий и видео, а также деловые предложения для потенциальных клиентов.
Молодые родители помогают желающим по выгодным ценам купить недвижимость в Турции и сами стали задумываться о виде на жительство. Документы поданы, а дом мечты пара как раз выбирает, учитывая также потребности всей семьи.
Старшего сына Дарья успела отправить в турецкую школу, сама усердно учит язык. Иногда знаменитостям приходится на несколько дней улетать в Россию по делам, но малышей без боязни оставляют с доверенной няней.
Ранее Даша и Сергей Пынзарь приобрели жильё за 10 миллионов рублей.
Как известно, за периметром "Дома-2" одними из наиболее успешных участников стали "долгожители" проекта. Пынзарь прекрасно устроились в Москве, владея салонами красоты и бутиками, а из Даши получилась отличная управляющая.
Однако супруги открывают всё новые и новые горизонты для роста, осваивая должность риэлторов. Приехав в Аланию несколькими неделями ранее, Дарья с Сергеем встретились с застройщиком, который заключил с ними партнёрство.
Теперь в блогах звёзд появляется всё больше красивых курортных фотографий и видео, а также деловые предложения для потенциальных клиентов.
Молодые родители помогают желающим по выгодным ценам купить недвижимость в Турции и сами стали задумываться о виде на жительство. Документы поданы, а дом мечты пара как раз выбирает, учитывая также потребности всей семьи.
Старшего сына Дарья успела отправить в турецкую школу, сама усердно учит язык. Иногда знаменитостям приходится на несколько дней улетать в Россию по делам, но малышей без боязни оставляют с доверенной няней.
Ранее Даша и Сергей Пынзарь приобрели жильё за 10 миллионов рублей.