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Сегрей и Дарья Пынзарь оформляют вид на жительство в Турции

Сегрей и Дарья Пынзарь оформляют вид на жительство в турецкой Алании, где приобретут собственное жильё, когда соберут достаточно средств на новой работе в строительной компании.

Как известно, за периметром "Дома-2" одними из наиболее успешных участников стали "долгожители" проекта. Пынзарь прекрасно устроились в Москве, владея салонами красоты и бутиками, а из Даши получилась отличная управляющая.

Сегрей и Дарья Пынзарь оформляют вид на жительство в Турции

Однако супруги открывают всё новые и новые горизонты для роста, осваивая должность риэлторов. Приехав в Аланию несколькими неделями ранее, Дарья с Сергеем встретились с застройщиком, который заключил с ними партнёрство.

Теперь в блогах звёзд появляется всё больше красивых курортных фотографий и видео, а также деловые предложения для потенциальных клиентов.

Молодые родители помогают желающим по выгодным ценам купить недвижимость в Турции и сами стали задумываться о виде на жительство. Документы поданы, а дом мечты пара как раз выбирает, учитывая также потребности всей семьи.

Старшего сына Дарья успела отправить в турецкую школу, сама усердно учит язык. Иногда знаменитостям приходится на несколько дней улетать в Россию по делам, но малышей без боязни оставляют с доверенной няней.

Ранее Даша и Сергей Пынзарь приобрели жильё за 10 миллионов рублей.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:33
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