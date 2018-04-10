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Серьезно больная Рапунцель сбежала из инфекционного отделения больницы

По словам инфицированной звезды скандального реалити-шоу «Дом-2» Рапунцель, она находится при смерти.

Несколько дней назад длинноволосая красавица рассказала в личном микроблоге своим поклонникам, что очень серьезно заболела. Сильные головные боли, непрерывный кашель и высокая температура стали причиной того, что девушку срочно отправили в клинику.

Серьезно больная Рапунцель сбежала из инфекционного отделения больницы

Как рассказывает сама Алена, в больницу ее привезли с температурой 39 градусов. Сначала медики заподозрили, что у девушки пневмония, однако, к счастью, выяснилось, что воспаления нет. У Рапунцель выявили грипп средней степени сложности, поэтому ее сразу же определили в инфекционное отделение клиники.

Тем не менее, красавица, испугавшись большого количества больных с гепатитом, решила сбежать из больницы. Алена объясняет свой поступок тем, что очень боялась за свое здоровье, поэтому постоянно плакала, от чего ей становилось еще хуже. Сейчас девушка ездит к врачу на ежедневные процедуры и уколы.

Серьезно больная Рапунцель сбежала из инфекционного отделения больницы

Преодолеть недуг Рапунцель помогает ее возлюбленный Илья Яббаров, который делает все возможное для того, чтобы девушка выздоровела. Эпатажный участник не отходит от своей девушки ни на шаг, делает ей чай, кормит ее, дает таблетки и даже делает уколы. Алена заявила, что именно Илья помог ей почувствовать себя лучше.

Стоит отметить, что в последнее время некоторые телезрители начали подозревать Рапунцель и Яббарова в обмане, которым, по мнению поклонников «Дом-2», они хотят одержать победу в конкурсе «Свадьба на миллион».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:27
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