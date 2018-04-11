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Инфракрасный камуфляж создали на основе шерсти белых медведей

Воспользовавшись теплоизолирующими свойствами шерсти, которой природа покрыла белых медведей, учеными решено было создать на его основе подобие «теплового камуфляжа». Причем используя данный камуфляж, эксперты успешно спрятали от инфракрасной камеры кролика.

Работу над данной новинкой проводили специалисты из Чжэцзянского университета. Для создания камуфляжа, разработчики использовали свойства структуры меха полярного медведя, а особенности шелка. Экспертами шелк был растворен, а следом, из состава полученного вещества были извлечены структуры кольцевой формы.

Инфракрасный камуфляж создали на основе шерсти белых медведей


При дальнейших манипуляциях, ученые успешно получили материал, свойства которого обладают прекрасным изолирующим эффектом. Анализ и тестирование инновации проводили на кролике. Причем в новом «одеянии», животное оказалось абсолютно незаметным для нфракрасных камер. Специалистами было отмечено, что одним слоем инновационного материала успешно выдерживается, по предварительным данным, 4 градуса. Тепловой камуфляж в пять слоев, выдержит примерно 14 градусов.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 04:00
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