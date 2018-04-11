Инфракрасный камуфляж создали на основе шерсти белых медведей

Работу над данной новинкой проводили специалисты из Чжэцзянского университета. Для создания камуфляжа, разработчики использовали свойства структуры меха полярного медведя, а особенности шелка. Экспертами шелк был растворен, а следом, из состава полученного вещества были извлечены структуры кольцевой формы.При дальнейших манипуляциях, ученые успешно получили материал, свойства которого обладают прекрасным изолирующим эффектом. Анализ и тестирование инновации проводили на кролике. Причем в новом «одеянии», животное оказалось абсолютно незаметным для нфракрасных камер. Специалистами было отмечено, что одним слоем инновационного материала успешно выдерживается, по предварительным данным, 4 градуса. Тепловой камуфляж в пять слоев, выдержит примерно 14 градусов.