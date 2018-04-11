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В Сети появились рендеры и технические данные смартфона ZTE A606

В Интернет попала информация и рендерные снимки нового смартфона компании ZTE, который фигурирует под кодовым именем A606. Эксперты считают, что новинка будет доступна по цене 130 долларов.

В Сети появились рендеры и технические данные смартфона ZTE A606


Дисплей устройства предложит разрешение 1440 × 720 пикселей, диагональ 5,45 дюйма, а также соотношение сторон 2:1. В качестве процессора будет работать модуль MediaTek MT6739. Чип основан на четырех ядрах типа ARM Cortex-A53. За графику ответит GPU IMG PowerVR GE8100.

Также на борту смартфона ZTE A606 окажется 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Последний параметр станет доступным для увеличения путем применения карты памяти. В систему установят чип LTE для работы в 4G-сетях со скоростью 50 Мб/сек. Емкость аккумулятора составит 2,6 тысяч мАч. За все программные операции будет отвечать операционная платформа Android 8.1 Oreo.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00
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