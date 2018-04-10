В Красноармейске нашли мертвой пропавшую 12-летнюю девочку

На протяжении двух дней девочку искали полиция, волонтеры и спасатели. Сегодня в гаражном массиве в овраге нашли ее труп. По предварительной информации на теле Насти есть следы, которые указывают на убийство.Как рассказали местные жители, район, где нашли тело девочки, считается окраиной города, там люди ходят нечасто. Известно, что Настя ходила этой дорогой к бабушке – это был самый короткий путь.На месте обнаружения тела работают правоохранители, МЧС и следком. По факту убийства малолетней открыто уголовное производство.