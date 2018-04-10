АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 71.88 USD 58.57
Курс валют на 10.04.2018

В Красноармейске нашли мертвой пропавшую 12-летнюю девочку

12-летняя Анастасия пропала в Красноармейске, что в Саратовской области, три дня назад. Сейчас обнаружили ее мертвое тело.

В Красноармейске нашли мертвой пропавшую 12-летнюю девочку


На протяжении двух дней девочку искали полиция, волонтеры и спасатели. Сегодня в гаражном массиве в овраге нашли ее труп. По предварительной информации на теле Насти есть следы, которые указывают на убийство.

Как рассказали местные жители, район, где нашли тело девочки, считается окраиной города, там люди ходят нечасто. Известно, что Настя ходила этой дорогой к бабушке – это был самый короткий путь.

На месте обнаружения тела работают правоохранители, МЧС и следком. По факту убийства малолетней открыто уголовное производство.
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:07
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Zotye выводит на рынок роскошный кроссовер Traum
На новых изображениях появился смартфон Moto G6 с
В Красноармейске нашли мертвой пропавшую
Дочь Натальи Водяновой на будущее выбрала
Приверженность вирусов определенному типу сахару
Брутальный Курбан Омаров рекламирует чехлы на
Смартфон ZTE Iceberg с уникальным дизайном имеет
В Нарьян-Маре трое молодых людей впали в кому
Сегрей и Дарья Пынзарь оформляют вид на
Uber заключил «велосипедную» сделку с Jump Bikes
Серьезно больная Рапунцель сбежала из
Торговые сети РФ предрекают острую нехватку
Шестилетняя дочь Стаса Михайлова стала фигуристкой
Рейчел МакАдамс впервые стала мамой в 39 лет
Женственная Елена Воробей показала себя в
Экс-участницу «Дом-2» Елизавету Триандафилиди
На Кузбассе четыре ребенка попали в реанимацию
Редкое купе Lexus LFA в трековой версии продадут
Ольга Жарикова обещает зрителям «Дом-2» нежную
За сердце Романа Гриценко пришли бороться сразу 5
Bentley, конфискованный у Хорошавина, продали
Нумеролог советует Беременной Анне Хилькевич
Следствие начало проверку по факту обрушения в
Девушки из группы «СЕРЕБРО» уверены, что Ольга
Экспертами названы методы обнаружения слежки
Chery представила обновленный бюджетный кроссовер
Рустам Солнцев заявил, что Ольге Рапунцель за
Экс-участница «Дом-2» Лиза Триандафилиди снова
В США острый перец чуть не убил 34-летнего
Новости и слухи «Дом-2»: супруги Рапунцели
Просмотреть все новости