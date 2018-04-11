HP представила планшет Chromebook x2 со съемной клавиатурой

Гибридный планшет Chromebook x2 обладает сенсорным дисплеем с диагональю 12,3 дюйма. Разрешение изображения составляет 2400 × 1600 пикселей. Сверху матрицу защищает стекло Corning Gorilla Glass 4.В качестве аппаратной основы представлен процессор Intel Core m3, выполненный по технологии Kaby Lake. Объем оперативной памяти 4 Гб, а для постоянного хранения данных имеется 32-гигабайтовый модуль. Самая дорогая версия предлагает 8 Гб ОЗУ. Параметр встроенной памяти можно увеличить до 256 Гб с помощью карты памяти. Также стоит отметить, что в качестве приятного дополнения пользователям этого планшета компания предложит 100 Гб в системе Google Cloud.Из дополнительного оборудования можно выделить камеры на 5 и 13 Мп, порты USB Type-C и батарею с расчетным временем работы до 10 часов в автономном режиме.Стоимость Chromebook x2 составляет 600 долларов, а в продаже устройство появится в июне.