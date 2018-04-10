Рейчел МакАдамс впервые стала мамой в 39 лет

Ранее Рейчел МакАдамс заявляла в интервью, что для неё проблема найти правильного человека для того чтобы забеременеть и родить ребёнка. С Джейми Линденом актриса начала встречаться в 2016 году, но долгое время они не афишировали свои отношения. На мероприятия пара появлялась поодиночке. Впрочем, сейчас также журналисты застали МакАдамс и Линдена возвращающихся с ланча, при этом счастливый отец приговаривал восторженные слова о малыше. До этого информации о новорожденном ребёнке пары в СМИ не поступало.