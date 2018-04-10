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Рейчел МакАдамс впервые стала мамой в 39 лет

Американское издание Hollywood Pipeline опубликовало фотографию с отдыха 39-летней актрисы Рейчел МакАдамс и её бойфренда, 37-летнего писателя Джейми Линдена, который нёс на руках новорожденного сына. Рейчел МакАдамс наконец стала мамой.

Рейчел МакАдамс впервые стала мамой в 39 лет


Ранее Рейчел МакАдамс заявляла в интервью, что для неё проблема найти правильного человека для того чтобы забеременеть и родить ребёнка. С Джейми Линденом актриса начала встречаться в 2016 году, но долгое время они не афишировали свои отношения. На мероприятия пара появлялась поодиночке. Впрочем, сейчас также журналисты застали МакАдамс и Линдена возвращающихся с ланча, при этом счастливый отец приговаривал восторженные слова о малыше. До этого информации о новорожденном ребёнке пары в СМИ не поступало.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Сегодня, 17:11
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