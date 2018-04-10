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Экс-участницу «Дом-2» Елизавету Триандафилиди сравнили с Ани Лорак

Бывшую звезду скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Елизавету Триандафилиди сравнили с известнейшей исполнительницей Ани Лорак.

Несмотря на то, что Елизавета вместе со своим возлюбленным покинула телестройку, за их личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день обворожительная блондинка делиться со своими подписчиками большим количеством свежих фотографий и видеороликов, некоторые из которых вызывают у фолловеров Сети восторг.

Экс-участницу «Дом-2» Елизавету Триандафилиди сравнили с Ани Лорак

Стоит напомнить, что еще находясь в стенах «Дома-2», Елизавета очень любила экспериментировать со своим имиджем. Как бы то ни было, но покинув проект, Триандафилиди не остановилась и по-прежнему красит или меняет длину своих волос.

На данный момент девушка красуется в образе эффектной и роковой блондинки. Нужно сказать, что этот имидж очень нравится большому количеству пользователей социальной сети.

Несколько часов назад Елизавета опубликовала у себя на страничке новые фотографии, которые тут же принялись оценивать подписчики экс-участницы «Дома-2». Многие в один голос заявили, что на последних снимках Триандафилиди напоминает им известную артистку Ани Лорак.

Экс-участницу «Дом-2» Елизавету Триандафилиди сравнили с Ани Лорак

«Тут глазами на Ани Лорак похожа», «Очень красивая, на себя не похожа», «Лиза,тебе такой макияж очень идёт!!!Бомба!!!», «Красавица! Самая прекрасная девушка!», « Лиза, ты очень похожа на певицу Ани Лорак», - пишут комментаторы.

Конечно, что фанаты Елизаветы не забыли поинтересоваться у девушки о расставании с Чайчицем. Однако пока блондинка никак не отреагировала на подобные вопросы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:56
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