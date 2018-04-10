В Нарьян-Маре трое молодых людей впали в кому после распития алкоголя

В ночь на понедельник пострадавшие, отдыхавшие в местном ночном клубе, приняли участие в конкурсе: предлагалось за 1 минуту выпить 750 мл алкоголесодержащего коктейля. В качестве приза обещали бесплатную выпивку за счет клуба.Для троих участников конкурс оказался непосильным: парни 19 и 23 лет и девушка 18 лет после выпитого впали в кому и угодили в реанимацию окружной больницы.Сейчас молодые люди уже пришли в сознание. Правоохранители начали доследственную проверку. Из ночного клуба они изъяли весь алкоголь.