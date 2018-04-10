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В Нарьян-Маре трое молодых людей впали в кому после распития алкоголя

Участие в конкурсе на скорость выпитого алкоголя отправило троих молодых людей из Нарьян-Мара в состоянии комы на больничные койки.
В Нарьян-Маре трое молодых людей впали в кому после распития алкоголя


В ночь на понедельник пострадавшие, отдыхавшие в местном ночном клубе, приняли участие в конкурсе: предлагалось за 1 минуту выпить 750 мл алкоголесодержащего коктейля. В качестве приза обещали бесплатную выпивку за счет клуба.

Для троих участников конкурс оказался непосильным: парни 19 и 23 лет и девушка 18 лет после выпитого впали в кому и угодили в реанимацию окружной больницы.

Сейчас молодые люди уже пришли в сознание. Правоохранители начали доследственную проверку. Из ночного клуба они изъяли весь алкоголь.
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 17:36
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