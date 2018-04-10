Торговые сети РФ предрекают острую нехватку продуктов питания

Сотрудники X5 Retail Group отмечают, что с компанией желают вести работу около половины из полутора тысяч снабженцев. Остальные не готовы функционировать на основе «Меркурий», а также не внедрили ЭВС. 1 июня истечет крайний срок перехода непосредственно на новые условия работы. Нововведения планировали применить с начала 2018 года, однако действительность внесла ряд своих коррективов.Danone и Pepsico - передовые переработчики молока, выступают против внедрения ЭВС. Сейчас ветеринарные документы оформляют только поставщики сырья. Согласно новым правилам, данные документы также обязаны иметь производители молочной, рыбной, мясной продукции. Компании, которые своевременно не внедрят электронную систему «Меркурий», не допустят на рынок.