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Ольга Жарикова обещает зрителям «Дом-2» нежную песню в свадебном конкурсе

Участница телестройки «Дом-2» Ольга Жарикова уверена, что ей удастся обойти в конкурсе «Свадьба на миллион» свою соперницу Катю Зиновьеву на очередном этапе.

Несмотря на то, что в свадебном конкурсе любимый Жариковой Александр Гобозов участвует с Катей Зиновьевой, девушка уверена, что сюрприз ей удастся.

Ольга Жарикова обещает зрителям «Дом-2» нежную песню в свадебном конкурсе

Ольге не очень приятно осознавать, что ее возлюбленный борется за победу с другой женщиной, но она старается смотреть на вещи философски.

Ольга Жарикова обещает зрителям «Дом-2» нежную песню в свадебном конкурсе

Ольга заверила поклонников «Дома-2», что у них с Сашей будет самая романтичная и нежная песня, тогда как другие подготовили издевательски-веселые композиции.

Ольга Жарикова обещает зрителям «Дом-2» нежную песню в свадебном конкурсе

При этом девушка рассказывает. что с Зиновьевой Гобозов исполнит песню о былой любви.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:36
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