Ольга Жарикова обещает зрителям «Дом-2» нежную песню в свадебном конкурсе
Участница телестройки «Дом-2» Ольга Жарикова уверена, что ей удастся обойти в конкурсе «Свадьба на миллион» свою соперницу Катю Зиновьеву на очередном этапе.
Несмотря на то, что в свадебном конкурсе любимый Жариковой Александр Гобозов участвует с Катей Зиновьевой, девушка уверена, что сюрприз ей удастся.
Ольге не очень приятно осознавать, что ее возлюбленный борется за победу с другой женщиной, но она старается смотреть на вещи философски.
Ольга заверила поклонников «Дома-2», что у них с Сашей будет самая романтичная и нежная песня, тогда как другие подготовили издевательски-веселые композиции.
При этом девушка рассказывает. что с Зиновьевой Гобозов исполнит песню о былой любви.
Несмотря на то, что в свадебном конкурсе любимый Жариковой Александр Гобозов участвует с Катей Зиновьевой, девушка уверена, что сюрприз ей удастся.
Ольге не очень приятно осознавать, что ее возлюбленный борется за победу с другой женщиной, но она старается смотреть на вещи философски.
Ольга заверила поклонников «Дома-2», что у них с Сашей будет самая романтичная и нежная песня, тогда как другие подготовили издевательски-веселые композиции.
При этом девушка рассказывает. что с Зиновьевой Гобозов исполнит песню о былой любви.