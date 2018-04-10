Ольга Жарикова обещает зрителям «Дом-2» нежную песню в свадебном конкурсе

Несмотря на то, что в свадебном конкурсе любимый Жариковой Александр Гобозов участвует с Катей Зиновьевой, девушка уверена, что сюрприз ей удастся.Ольге не очень приятно осознавать, что ее возлюбленный борется за победу с другой женщиной, но она старается смотреть на вещи философски.Ольга заверила поклонников «Дома-2», что у них с Сашей будет самая романтичная и нежная песня, тогда как другие подготовили издевательски-веселые композиции.При этом девушка рассказывает. что с Зиновьевой Гобозов исполнит песню о былой любви.