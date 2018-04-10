За сердце Романа Гриценко пришли бороться сразу 5 девушек

Нужно сказать, что в последнее время к молодому человеку очень внимательно начали присматриваться многочисленные зрители. Ведь за довольно приличный период нахождения на реалити-шоу «Дом-2» Роман так и не построил отношения, которые бы просуществовали хоть несколько недель.Стоит напомнить, что на отношения с Гриценко претендовали такие обворожительные красавицы, как Маргарита Овсянникова, Елена Хромина, Ивана Дилова и многие другие привлекательные участницы «Дома-2». Жаль только, что ни у одной из девушек так и не получилось дотянуть до того самого идеала, о котором так часто любит поговорить Роман.Если судить по видеоролику, опубликованном в Сети, руководство и телеведущие реалити не теряют надежду на то, что Гриценко все-таки встретит ту единственную, которую ему захочется осчастливить. Так, на ток-шоу, проходящее каждый понедельник в городских квартирах, появилось сразу 5 красавиц. Девушки не только пришли к Роману, но и сразу же решили обнажиться перед ним, так сказать показать чего он может лишиться и отказаться.Вероятней всего, что девушки были уверены в том, что именно таким способом смогут привлечь внимание чересчур разборчивого Гриценко. К слову, молодой человек настолько растерялся от такого обилия выбора, что Андрею Черкасову даже пришлось поторопить Романа.