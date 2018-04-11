В Индии избили велотуриста из России

44-летний москвич путешествовал на велосипеде, запланировав объехать весь земной шар. В Индии путешественнику не повезло: недалеко от индийской деревни его жесткого избили местные крестьяне, пробив голову и сломав множество костей. Точные причины подобной агрессии пока неизвестны, предполагается, что русского приняли за вора.Сейчас пострадавший находится в больнице Хайдарабада. Мужчина с трудом передвигается и в связи с этим ему требуется помощь при его транспортировке на родину.Связь с велопутешественником поддерживают посольство и консульский отдел. Кроме этого они на связи и с индийской полицией.