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В Индии избили велотуриста из России

Российского туриста, совершающего кругосветное турне на велосипеде, избили в Индии, приняв его за вора.

В Индии избили велотуриста из России


44-летний москвич путешествовал на велосипеде, запланировав объехать весь земной шар. В Индии путешественнику не повезло: недалеко от индийской деревни его жесткого избили местные крестьяне, пробив голову и сломав множество костей. Точные причины подобной агрессии пока неизвестны, предполагается, что русского приняли за вора.

Сейчас пострадавший находится в больнице Хайдарабада. Мужчина с трудом передвигается и в связи с этим ему требуется помощь при его транспортировке на родину.

Связь с велопутешественником поддерживают посольство и консульский отдел. Кроме этого они на связи и с индийской полицией.
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 00:00
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