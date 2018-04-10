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На Кузбассе четыре ребенка попали в реанимацию из-за хлора в бассейне

Четыре ребёнка на Кузбассе доставили в реанимацию вследствие отравления хлором в бассейне. При этом восемь детей находятся сейчас в общем отделении.

На Кузбассе четыре ребенка попали в реанимацию из-за хлора в бассейне


Следственным комитетом открыто уголовное дело. Согласно версии следствия, концентрация имеющегося хлора в воздухе была больше установленных допустимых норм. Она вызвала токсичную реакцию. По предварительной версии правоохранителей, это произошло из-за того, что в бак, предназначенный для проведения регулярных процедур обеззараживания в бассейне воды, налили по ошибке еще одно средство. Данный химический состав применяется для уменьшения в воде уровня содержания кислоты. Неверное использование вызвало реакцию, сопровождающуюся высвобождением опасного газа. Бассейн «Олимпиец», который располагается в городе Мыски, теперь закрыли на три дня.

Пока неизвестно, будет ли он функционировать дальше. Это решат на основании повторного проведения анализа воды и воздуха.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:53
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