Bentley, конфискованный у Хорошавина, продали почти за 6 млн рублей

Торги были проведены через электронную торговую площадку Сбербанка-АСТ. Аукцион начался предложением стоимости лота в 4,41 млн рублей. Торги выиграл покупатель в статусе юридического лица.Напомним, 9 февраля сего года Александр Хорошавин, его заместитель Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов были признаны судом виновными в получении взяток и отмывании крупных денежных сумм.Экс-губернатор Сахалина был приговорен к 13 годам колонии, Икрамова – к 9,5 года колонии и штрафу в размере 171 млн рублей, Карепкину присудил 13 лет колонии и штраф в 4 млн рублей.