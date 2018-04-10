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Bentley, конфискованный у Хорошавина, продали почти за 6 млн рублей

Некогда принадлежавший – до конфискации – экс-губернатору Сахалина Александру Хорошавину автомобиль Bentley Continental был продан на торгах за пять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч рублей.

Bentley, конфискованный у Хорошавина, продали почти за 6 млн рублей


Торги были проведены через электронную торговую площадку Сбербанка-АСТ. Аукцион начался предложением стоимости лота в 4,41 млн рублей. Торги выиграл покупатель в статусе юридического лица.

Напомним, 9 февраля сего года Александр Хорошавин, его заместитель Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов были признаны судом виновными в получении взяток и отмывании крупных денежных сумм.

Экс-губернатор Сахалина был приговорен к 13 годам колонии, Икрамова – к 9,5 года колонии и штрафу в размере 171 млн рублей, Карепкину присудил 13 лет колонии и штраф в 4 млн рублей.
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Общество
Добавил: George21 Сегодня, 16:31
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