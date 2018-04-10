Девушки из группы «СЕРЕБРО» уверены, что Ольга Бузова способна победить на «Евровидении» и закрыть его

Когда ведущий заговорил о «Евровидении» и предложил отправить на этот конкурс Ольгу Бузову, девушки поддержали его «двумя руками за».Помимо этого вокалистки выразили отношение к творчеству знаменитости.Ведущий предложил сделать из группы «СЕРЕБРО» квартет, в который вошла бы и Бузова. На что остальные участницы ответили согласием и шутливо воззвали к Бузовой, «принять к сведению их приглашение».Напомним, что в одном из недавних интервью с Ольгой Бузовой знаменитость отметила, что пора создавать новый проект «Евровидение с Ольгой Бузовой», так как нынешний формат конкурса ей не по душе.