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Девушки из группы «СЕРЕБРО» уверены, что Ольга Бузова способна победить на «Евровидении» и закрыть его

В эфире одного из музыкальных каналов участницы группы «СЕРЕБРО» рассказали о своем отношении к Ольге Бузовой и ее творчеству.

Когда ведущий заговорил о «Евровидении» и предложил отправить на этот конкурс Ольгу Бузову, девушки поддержали его «двумя руками за».

Девушки из группы «СЕРЕБРО» уверены, что Ольга Бузова способна победить на «Евровидении» и закрыть его

Помимо этого вокалистки выразили отношение к творчеству знаменитости.

Девушки из группы «СЕРЕБРО» уверены, что Ольга Бузова способна победить на «Евровидении» и закрыть его

Ведущий предложил сделать из группы «СЕРЕБРО» квартет, в который вошла бы и Бузова. На что остальные участницы ответили согласием и шутливо воззвали к Бузовой, «принять к сведению их приглашение».

Девушки из группы «СЕРЕБРО» уверены, что Ольга Бузова способна победить на «Евровидении» и закрыть его

Напомним, что в одном из недавних интервью с Ольгой Бузовой знаменитость отметила, что пора создавать новый проект «Евровидение с Ольгой Бузовой», так как нынешний формат конкурса ей не по душе.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:21
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