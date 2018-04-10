АвтоВАЗ разрабатывает самый дешевый хэтчбек Xray

Базовая модификация отличается неокрашенными дверными ручками боковыми зеркалами чёрного цвета, а также 15-дюймовыми колёсными дисками. К тому же автомобиль имеет аудиоподготовку, электрический подъёмник стекла на передних дверях и электрогидроуселитель руля.Новая модификация Lada Xray получила бензиновый двигатель ёмкостью 1,6 литра производительностью 106 лошадиных сил. Работает силовой агрегат на пару с механической коробкой передач.Стоимость хэтчбека Lada Xray актуальной генерации стартует от 508 тысяч рублей. О том сколько будет стоить новая модификация не сообщается.