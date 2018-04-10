АвтоВАЗ разрабатывает самый дешевый хэтчбек Xray
Специалисты компании «АвтоВАЗ» разрабатывают новую базовую версию хэтчбека Lada Xray. По некоторым данным, три таких автомобиля уже изготовили.
Базовая модификация отличается неокрашенными дверными ручками боковыми зеркалами чёрного цвета, а также 15-дюймовыми колёсными дисками. К тому же автомобиль имеет аудиоподготовку, электрический подъёмник стекла на передних дверях и электрогидроуселитель руля.
Новая модификация Lada Xray получила бензиновый двигатель ёмкостью 1,6 литра производительностью 106 лошадиных сил. Работает силовой агрегат на пару с механической коробкой передач.
Стоимость хэтчбека Lada Xray актуальной генерации стартует от 508 тысяч рублей. О том сколько будет стоить новая модификация не сообщается.
Базовая модификация отличается неокрашенными дверными ручками боковыми зеркалами чёрного цвета, а также 15-дюймовыми колёсными дисками. К тому же автомобиль имеет аудиоподготовку, электрический подъёмник стекла на передних дверях и электрогидроуселитель руля.
Новая модификация Lada Xray получила бензиновый двигатель ёмкостью 1,6 литра производительностью 106 лошадиных сил. Работает силовой агрегат на пару с механической коробкой передач.
Стоимость хэтчбека Lada Xray актуальной генерации стартует от 508 тысяч рублей. О том сколько будет стоить новая модификация не сообщается.
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Добавил: Алина Вчера, 23:45